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Bilfen'den 49 Türkiye Birincisi

Bilfen\'den 49 Türkiye Birincisi
11.07.2025 17:08
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Bilfen İlköğretim Okulları'ndan 49 öğrenci, LGS'de 500 puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Bilfen İlköğretim Okullarından mezun olan 2013 öğrenciden 49'u Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

LGS kapsamındaki sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Bilfen İlköğretim Okullarından mezun olan 49 öğrencinin Türkiye birincisi olması üzerine Bilfen Çamlıca Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Törene, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki okullarda eğitim gören 49 öğrenci, aileleri, okul yönetimi ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan Bilfen İlköğretim Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, bu yılki sınavın zor olduğunu belirtti.

Sonuçlara bakıldığında 49 öğrencinin birinci olmasının sistemlerinin başarısı olduğuna işaret eden Kayatürk, "Özellikle anaokulundan bu yana yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi bugün birer Türkiye şampiyonu olarak karşımızda görmek bizler için daha da kıymetli. Bilfen başarı geleneği bu yıl da 49 Türkiye birincisiyle taçlandı. Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul'daki tüm okullarımızda şampiyonlarımız var." dedi.

Bilfen İlköğretim Okulları Ölçme Değerlendirme Bölüm Başkanı İbrahim Eser, 14-24 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerin tercihlerini yapabileceklerini söyledi.

Eser, öğrencilere tercihleriyle ilgili, "İlk etapta devlet okulu tercih yapmak isteyen öğrencilerimizin bulundukları yüzdelik dilimlere bakıp, geçtiğimiz yıl bu okullar hangi yüzdelik dilimden öğrenci aldıysa onları baz alarak tercih yapmalarını öneriyoruz. Puan burada çok baz alınmayabilir. Yüzdelik dilimlerini öncelemelerini tavsiye ederiz. Özel okulları tercih edecek, kayıt yaptıracak öğrencilerimizin kayıt yaptırdıkları anda devlet okulları tercihlerinin olmadığını da hatırlatalım." ifadelerini kullandı.

Bilfen İlköğretim Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç, sınav sonucu ne olursa olsun öğrencilerin takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sınavın kıymetli bir basamak olduğunu ancak hiçbir zaman hayatın sonu olmadığını kaydeden Kılıç, "Her zaman bundan sonraki süreçte yapılabilecek farklı alternatifler, alınabilecek önlemler vardır. Dolayısıyla hem öğrencilerin hem de velilerin bugünkü sınav sonuçlarını öyle yorumlamaları gerekir." dedi.

Kılıç, bilinçli bir şekilde tercih yapılmasının önemine dikkati çekerek, "Velilerin kafasında ezberlenmiş, tamamen puana göre yukarıdan aşağı sıralanmış listeler olabiliyor. Oysa ki tercih dönemi öğrenci özelinde çok bilinçli olarak gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Veliler, mutlaka okulları görmeliler, bilgi almalılar detaylı. Çünkü her öğrenci için her okul doğru değildir. Her öğrencinin yapısı her sisteme uygun değildir." diye konuştu.

"Çalışmalara çok erken başladık"

Sınav birincisi Ege Yeşil, çok mutlu olduğunu söyledi.

Yıl boyunca hedeflediği bir başarı olduğunu belirten Yeşil, "Biz çalışmalara çok erken başladık, son ana kadar çalıştık. Tamamen verimli ve asıl konulara çalışmak önemli. Bu süreçteki püf nokta bana göre verimli çalışmak. Verimli çalıştığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Sınav stresini iyi yönetmeniz gerekiyor. Çünkü ne kadar iyi olsanız da o son an her şeyi etkiliyor. Sınav sürecinde yaptığınız her şey, stresinizi kontrol etmeniz sonucunuzu etkiliyor." şeklinde konuştu.

Yeşil, İstanbul Erkek Lisesini tercih etmek istediğini belirtti.

Birincilerden Mert Eğinci, sınava hazırlanırken her gün düzenli çalıştığını kaydetti.

Sınavdan çıktığında tam puan alacağını bildiğini dile getiren Eğinci, "Sınav zor olsa bile ben kendime inanıyordum. Senenin başından beri İstanbul Erkek Lisesini istiyordum. Tercihim bu yönde olacak." diye konuştu.

LGS sınavı birincisi Serra Çarpa ise sınava çalışırken, bilim ve sanat alanlarıyla da ilgilendiğini, sınava hazırlanmanın aslında çok yönlülüğü gerektirdiğini anlattı.

Robert Kolejini tercih etmek istediğini dile getiren Çarpa, ileride ABD'de nörobilim alanında eğitim almak istediğini söyledi.

Birincilerden Rana Atukeren de sınava çalıştığı süreçten bahsederek, Robert Kolejini tercih edeceğini belirtti.

?LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Bilfen İlköğretim Okulları öğrencilerinin isimleri şu şekilde:

"Yiğit Bozkurt, Selin Artam, Rana Atukeren, Nil Korun, Ali Çakır, Bengisu Türegün, Toprak Durur, Ömer Halaç, Arda Pampu, Mustafa Arda Koral, Zehra Güzel, Ozan Kaplan, Yahya Emir Aksoy, Mustafa Cemil Çay, Volkan Aksöyek, Serra Çarpa, Betül Gülizar Özer, Doruk Muslu, Yusuf Emir Ölmez, Aylin Bozkurt, Selen Kutucu, Yiğit Tayanç, Ege Balkan Güvenç, Doruk Özbuğday, Derin Özcan, Ayşe Ceylan, Ayhan Ege Emiroğlu, Afra Derin Özbilge, İbrahim Kaldırım, Özge Başgül, Duru Öykü Çoksüer, Elif Güneş, Deniz Yücebaş, Mehmet Demir Güneş, Deniz Zengin, Can Emre Çelik, Su Alara Işık, Eymen Ülker, Duru Özbolat, Nisa Yıldırım, Zeynep Sağlık, Mert Eğinci, Ege Yeşil, Bora Esendir, Kerem Efe Uzun, Defne Eser, Aras Alaçam, Demir Tuncay ve Cansu Sencar."

Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, Güncel, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilfen'den 49 Türkiye Birincisi - Son Dakika

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