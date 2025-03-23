Bilim Türkiye Projesi 3,8 Milyon Öğrenciye Ulaştı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) Bilim Türkiye projesi, matematikten uzay ve havacılığa kadar birçok konudaki etkinliklerle 3 milyon 850 bin öğrenciyi bilim ve teknolojiyle tanıştırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında T3 Vakfının başlattığı çalışmalardan birisi olan Bilim Türkiye projesi 2020'de hayata geçirildi.

Projeyle bilim ve teknolojiyi geniş kitlelere ulaştırarak bilim iletişiminin sağlanması, toplumda bu alanlara olan ilginin artırılması ve üretken, takım çalışmasına yatkın bir nesil yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bilim Türkiye Eğitim Programları kapsamında 7 farklı atölye teması bulunuyor. "Tasarım", "Teknoloji", "Doğa Bilimleri", "Matematik", "Astronomi, Havacılık ve Uzay", "Girişimcilik" ve "Tarım Teknolojileri" atölyelerinde 6-14 yaş grubu öğrencilere uygulamalı atölye eğitimleri veriliyor.

Atölyelere ek olarak merkezlerde, öğrencilerin bilimi dokunarak keşfetmelerini sağlayan etkileşimli deney düzeneklerinin yer aldığı sergi ve planetaryum alanları bulunuyor.

Bilim Türkiye Eğitim Programlarının uygulandığı merkezlerde öğrencilere farklı eğitim seçenekleri sunuluyor. Bu seçenekler arasında saatlik atölye eğitimleri, paket programlar, uzun dönem eğitimleri, tematik atölye eğitimleri, atölye dışı özel etkinlikler, interaktif sergi gezileri ve planetaryum deneyimi yer alıyor.

Bilim Türkiye Eğitim Programları, 5 ülkedeki 27 merkezde uygulanıyor

Bilim Türkiye Eğitim Programları, bu yıl itibarıyla 5 ülkedeki 27 merkezde uygulanıyor.

Yurt içindeki merkezler İstanbul, Gaziantep, Erzurum, Ankara, Manisa, Samsun, Trabzon, Konya, Uşak ve Çorum'da bulunuyor. Yurt dışındaki merkezler ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Kırgızistan ve Karadağ'da faaliyet gösteriyor.

Tüm merkezlerde Bilim Türkiye projesi için özgün olarak hazırlanmış, öğrencinin aktif olduğu teknolojik öğrenme araçlarıyla zenginleştirilmiş 600'den fazla özgün atölye içeriği uygulanıyor. Fırsat eşitliği ilkesi ile yürütülen çalışmada, tüm merkezlerin atölye konsepti, eğitim içeriği ve eğitim ekipmanları birebir aynı şekilde sunuluyor.

Bilim Türkiye projesi, 2021 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de uygulamaya alınarak uluslararası bir projeye dönüştü. Bakü'de kurulan merkezle Bilim Türkiye Eğitim Programları ilk defa ülke dışında uygulanmaya başlandı.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Bilim Bakü için, T3 Vakfı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı tarafından Ortak Hizmet Protokolü imzalandı.

Matematikten uzay ve havacılığa birçok alanda eğitimler düzenleniyor

Bilim Türkiye Eğitim Programlarının uygulandığı 27 merkezde, 3 farklı yaş grubuna yönelik "Tasarım", "Teknoloji", "Doğa Bilimleri", "Matematik", "Astronomi, Havacılık ve Uzay", "Girişimcilik" ve "Tarım Teknolojileri" atölyelerinde yüzlerce farklı içerikle yüz yüze eğitimler gerçekleştirildi.

Planetaryumda doğa, evren ve astronomi temalı filmler izleniyor. Ayrıca, soyut kavramları somutlaştırmaya yönelik hazırlanan sergi düzenekleri ile öğrencilerin keşfederek öğrenmelerine olanak sağlanıyor. Bilim merkezlerinde ayrıca söyleşiler, bilim şenlikleri, akıl-zeka oyunları turnuvası, veli-çocuk atölyeleri gibi pek çok farklı program düzenleniyor.

Bilim Türkiye kapsamında gerçekleştirilen tüm etkinliklere bugüne kadar 3 milyon 850 bin kişi katılım sağladı.