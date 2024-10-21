Bingöl'de 300 Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı - Son Dakika
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Bingöl'de 300 Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı

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Bingöl'de, 300 mobil süt sağım makinesi dağıtıldı. Proje, yüzde 50 hibeli destekle yapıldı.

21.10.2024 21:29
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BİNGÖL'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde kent genelindeki yetiştiricilere 300 mobil süt sağım makinesi dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde kent genelindeki yetiştiricilere yüzde 50 hibeli 300 mobil süt sağım makinesi dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'ün bir tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu belirterek, "Bugün dağıtımını yaptığımız süt santraline baktığımızda, Bingöl'ün bir tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu bir kez daha görüyoruz. Mukayeseli üstünlük teorisine göre, Bingöl olarak en iyi yaptığımız işi yapmamız gerekiyor. Asayişi sağladık, artık güvenlik sorunumuz yok. Bu nedenle terk ettiğimiz topraklarımıza ve ağıllarımıza geri dönmemiz lazım" dedi.

'TARIM YAPABİLMEK İÇİN HER TÜRLÜ İMKANA SAHİBİZ'

Vali Usta, bugüne kadar 641 makinenin dağıtıldığını belirterek, "Şu anda Bingöl'de yaklaşık 125 bin büyükbaş ve 550 bin civarında küçükbaş hayvan var. 250 bin hektar meramız ve 175 bin hektar tarım arazimiz mevcut. Tarım yapabilmek için her türlü imkana sahibiz. Hem doğal şartlar hem de bilgi birikimi açısından, sizler bu işi en iyi bilen insanlarsınız. Bu nedenle, toprakla olan bağımızı yeniden kazanmalı ve toprakla barışmalıyız. İstanbul'a ya da başka şehirlere gidip düşük maaşlarla çalışmaktansa, küçükbaş hayvan alıp, tarıma ve hayvancılığa geri dönmeliyiz. Yakın gelecekte, petrolün tükenmesiyle tarım ve hayvancılık çok stratejik sektörler haline gelecek. Bu alana yatırım yapanlar ve bu işlerle uğraşanlar çok daha iyi yerlere gelecekler. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bugüne kadar 641 süt sağım makinesi dağıttık, bugün 300 tane daha dağıtıyoruz ve toplamda 941 makineye ulaşacağız. Bu, DAP İdaresi Başkanlığı ve çiftçilerimizle birlikte uyguladığımız bir kazan-kazan modeli. Projenin toplam bedeli 4 milyon 300 bin lira. Bunun 2 milyon 250 bin liralık kısmı, yani yüzde 50'si idaremiz tarafından karşılanırken, geri kalan 2 milyon 50 bin liralık kısmı ise çiftçilerimiz tarafından karşılanıyor. Ayrıca şu anda köylerimizde 41 adet soğutma tankımız mevcut. Ancak şunu unutmamalıyız ki bizler, valilik ve müdürlük olarak ne kadar çalışsak da, sizlerden karşılık bulamazsak, yani sizler bu projelere destek vermezseniz, yaptığımız işler anlamını yitirir. Sizlerin desteği, katkısı ve çabası olmadan projelerimiz başarıya ulaşmaz. Bu yüzden sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu projelerin Bingöl'e, ülkemize ve tarımımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii ki bu süreçte Ankara'da da güçlü bir desteğimiz var. Sizler çok şanslısınız; Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı yetiştiren bir memlekettensiniz. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Ankara'da her zaman pozitif ayrımcılıkla karşılanıyoruz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerimize ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Bey'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL BİNGÖL,

Bingöl\'de 300 Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de 300 Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı - Son Dakika

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