Bingöl'de çiftlik inşaatında çökme: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de çiftlik inşaatında çökme: 1 ölü, 1 yaralı

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Bingöl'ün merkeze bağlı Garip köyünde bir çiftlik inşaatında çökme meydana geldi. İnşaat sırasında çatının çökmesi sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı, 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Vali Ahmet Hamdi Usta, olay yerinde incelemelerde bulunarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

15.07.2024 17:40
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VALİ USTA'DAN AÇIKLAMA

Vali Ahmet Hamdi Usta, beraberinde İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile merkeze bağlı Garip köyünde S.Ö.'nün (45) hayatını kaybettiği, H.A.'nın yaralandığı, çiftlik inşaatının olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü belirten Vali Usta, "İlk izlenimlere göre 100 başlık bir besi ve süt üretim ile ilgili ağıl inşaatı var. O inşaatta teknik anlamda birtakım sıkıntılar nedeni ile işletme sahibinin müteahhidi bilgilendirme sonucunda, yine son bilgiye göre 4 işçinin işletme sahibinden habersiz buraya geldiği, çalışırken saat 14.00-15.00 civarında yeni yapılan çatının çökmesi sonucu 2 işçinin enkaz altında kaldığı ve üzerine düşen kolonlardan yaralandığı, birinin hayatını kaybettiği, birinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi bize ulaştı. Tabii olaya cumhuriyet savcılığa da intikal etti. Şu anda onlar ayrıntılı bir şekilde incelemelerini yapıyorlar. Bununla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Ayrıca biz de valilik olarak eksikliklerle ilgili idari tahkikat başlatıyoruz. Tabii çok acı bir durum, vefat eden arkadaşımız Bingöl'den değil. Dışarıdan buraya çalışmaya gelen arkadaşlar olduğunu düşünüyoruz. Merhum arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olarak hastanede yatan arkadaşımıza da inşallah acil şifalar diliyoruz. Bir daha böyle acı ve elim olayları Bingöl'ümüze, milletimize Rabbim yaşatmasın" dedi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Bingöl\'de çiftlik inşaatında çökme: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de çiftlik inşaatında çökme: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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