Bingöl'de Mobil Göç Noktası Hizmete Girdi - Son Dakika
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Bingöl'de Mobil Göç Noktası Hizmete Girdi

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde faaliyete alınan Mobil Göç Noktası aracı, Bingöl'de hizmet vermeye başladı. Vali Ahmet Hamdi Usta, aracı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kentteki bin 644 yabancı uyruklu kişinin tespiti ve geri gönderilmesi için kullanılacak olan araç, ikamet izni olmayanları ve yasa dışı yollarla ilimize gelenleri tespit ederek işlemlerini gerçekleştirecek.

03.06.2024 17:51
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İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde daha önce büyükşehirlerde faaliyete alınan Mobil Göç Noktası aracı, Bingöl'de hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Temmuz ayında büyükşehirlerde faaliyete alınan Mobil Göç Noktası aracı, Bingöl'de hizmet vermeye başladı. Aracı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ahmet Hamdi Usta, "İçişleri Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda ilk defa 19 Temmuz 2023 tarihinde göç mobil merkezleri faaliyete geçti. Daha sonra 1 Aralık 2023 tarihinde de 31 büyükşehrimizde faaliyete geçti. 30 Mayıs 2024 tarihinde de mobil göç merkezimizi faaliyete geçirmiş bulunuyoruz" dedi.

'KENTTE BİN 644 YABANCI KİŞİ BULUNUYOR'

Kentteki bin 644 yabancı uyruklu kişinin yaşadığını belirten Vali Usta, "Bingöl'ümüzde toplam bin 644 yabancı uyruklu şahıs bulunmakta. Bunların bin 217'si geçici korunma kapsamında, 346'sı ikamet izni kapsamında 81'i de uluslararası koruma kapsamında. Bu mobil göç aracımızla, ilimize yabancı bir şekilde gelen ve ikamet izni olmayanlar kolluk kuvvetlerimiz tarafından tespit edildikten sonra bu araca gelecekler. Araçta parmak iziyle kontrolleri yapıldıktan sonra, eğer ikamet izni yoksa ve yasa dışı yollarla ilimize gelmişse hemen kolluk kuvvetlerimiz tarafından geri gönderme merkezlerine gönderilerek yurt dışına gönderilecekler. Veyahut başka bir ile kayıtlı göçmen statüsündeyse, ait olduğu ile gönderilecek" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Bingöl\'de Mobil Göç Noktası Hizmete Girdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Mobil Göç Noktası Hizmete Girdi - Son Dakika

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