Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü

Şanlıurfa\'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
11.08.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mehmet Gülü Seçme ve amcası Murat Seçme hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Gülü Seçme (30) ile amcası Murat Seçme (50), toprağa verildi.

AMCA İLE YEĞEN ARAZİ KAVGASINDA CAN VERDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Birecik'e bağlı Bozdere Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile, mahallede karşılaştı. Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Murat Seçme ile yeğenleri Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme (28) ile tarafları ayırmaya çalışan Emel Seçme yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Seçme'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı Mehmet Gülü Seçme, Murat Seçme ve Emel Seçme ise ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gülü Seçme de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan Mehmet Gülü Seçme ile Murat Seçme, Bozdere Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Politika, Birecik, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor

17:32
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:30
Kabine öncesi Erdoğan’dan sürpriz görüşme Talep Ermenistan’dan geldi
Kabine öncesi Erdoğan'dan sürpriz görüşme! Talep Ermenistan'dan geldi
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
22:52
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
22:50
Deprem anında AVM’de büyük panik O anlar kameralarda
Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 18:01:20. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.