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Birecik'te bir cinayetin ardından 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Birecik'te bir cinayetin ardından 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde geçen ay meydana gelen bir cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, cinayetin zanlılarını bulmak için çalışma başlatmış ve eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ve 108 mermi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 4'ü tutuklandı, 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Birecik\'te bir cinayetin ardından 4 şüpheli tutuklandı
25.01.2024 - 15:31,
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, geçen ay bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylacık Mahallesi'nde 24 Aralık 2023'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden R.Ç'nin cinayet zanlılarının bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ekiplerce Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'da şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile 108 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü savcılık talimatıyla, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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