Birol Güleç: Bankasürans Zirvesi sektöre somut katkı sağlıyor

İstanbul’da Radisson Collection Hotel Vadistanbul’da gerçekleştirilen 2026 Türkiye Bankasürans Zirvesi, bankalar, sigorta şirketleri, insurtech ve fintech girişimleri, teknoloji sağlayıcıları, akademisyenler ve kamu temsilcilerini aynı çatı altında topladı. “Bankasürans’ta Reach4 Dönemi Başlıyor! Akıllı Büyüme Stratejisi” temasıyla düzenlenen etkinlikte, sektörün geleceğine yön verecek başlıklar ele alındı.

"SEKTÖRÜN TÜM UZMANLARI BİR ARAYA GELİYOR"

Haberler.com mikrofonuna konuşan Insurtech Hub Koordinatörü Birol Güleç, zirvenin bu yıl dördüncü kez düzenlendiğini belirterek, her yıl 30’dan fazla banka ve 30’dan fazla sigorta şirketini bir araya getirdiklerini ifade etti. Güleç, etkinliğin hem bankacılık hem sigortacılık alanında uzman profesyonelleri buluşturduğunu vurguladı.

“SORUNLAR VE FIRSATLAR AYNI PLATFORMDA ELE ALINIYOR”

Zirvenin diğer etkinliklerden ayrıştığını dile getiren Güleç, sektörün en kritik ve sorunlu alanlarının yanı sıra güçlü yönlerinin de kapsamlı şekilde ele alındığını söyledi. Etkinliğin katılımcıların bilgi ve donanımını artırmayı hedeflediğini belirten Güleç, son iki yıldır bu yaklaşımı daha da yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

YAPAY ZEKA VE HİPER KİŞİSELLEŞTİRME ÖNE ÇIKIYOR

Teknoloji ortaklarının katkısıyla zirvede yapay zeka, inovasyon ve hiper kişiselleştirme gibi geleceğin trendlerine de odaklanıldığını ifade eden Güleç, bu başlıkların sektörde önemli bir dönüşüm yarattığını dile getirdi.

“KATILIMCILAR BİLGİYİ İŞLERİNE UYARLIYOR”

Zirvenin en önemli çıktısının somut fayda üretmesi olduğunu vurgulayan Güleç, katılımcıların edindikleri bilgileri iş süreçlerine adapte edebildiklerini söyledi. Güleç, "Geçen seneden sonra aldığımız önemli bir geri bildirim bu oldu; şöyle ki geçen senenin çıktısını not eden bazı yöneticilerimiz mesela yıl içinde 4 ya da 5 tane böyle farklı konuyu gerçek hayatlarına dahil edebilme fırsatı yakaladıklarını söylediler" dedi.

“GERÇEK BİLGİ PAYLAŞIMI SAĞLIYORUZ”

Zirvenin somut verilerin paylaşıldığı ve gerçek bir bilgi alışverişi ortamı sunduğunu ifade eden Güleç, bu hedefe ulaştıklarını düşündüklerini sözlerine ekledi.