Bisiklet Tamircisi Hüseyin Aydoğdu: Çırak Yetişmiyor! - Son Dakika
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Bisiklet Tamircisi Hüseyin Aydoğdu: Çırak Yetişmiyor!

Bisiklet Tamircisi Hüseyin Aydoğdu: Çırak Yetişmiyor!
03.06.2026 10:07
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32 yıldır bisiklet tamir eden Aydoğdu, çocuklara sevgiyle mesleğini sürdürüyor ama çıraklık yok.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde ilk bisikletini ilkokul yıllarında ekmek, simit ve şurup satarak alan, çocuklara olan sevgisinden de bisiklet tamirciliğine başlayan Hüseyin Aydoğdu (53), 32 yıldır ilçede bisiklet tamir ederek geçimini sürdürüyor. Aydoğdu, "Şu anda hiçbir meslekte çırak zaten yetişmiyor gibi bir şey. Bu işlerin devamının yapılması gerekir. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla çıraklık yok" dedi.

Develi ilçesinde yaşayan Hüseyin Aydoğdu, ilk bisikletini ilkokul yıllarında ekmek, simit ve şurup satarak aldı. Çocukluk yıllarından beri bisiklete büyük bir sevgi besleyen Aydoğdu, geçen süreçte çocuklara olan sevgisinden tamirciliğe başladı. Binlerce bisiklet tamiri yapan Aydoğdu, 32 yıldır bisiklet tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor.

'SEVEREK YAPIYORUM'

Yaşadığı süreci anlatan Aydoğdu, "32 senedir bisiklet tamiri yaparım. Aynı yerimdeyim. Cumhuriyet Caddesi'ndeyim. Dünya Bisiklet Günü'nü kutluyorum. Bütün arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Çocukları çok sevdiğimden, çocukları memnun etmekten dolayı tamire başladım. Sene 1994'ten bu yana bisiklet tamiri yapıyorum. Severek yapıyorum. Bir işi zaten severek yapmazsan o işten tat gelmez. Severek yapacaksın. Ne iş yaparsan severek yapacaksın" diye konuştu.

'ÇIRAK YETİŞMİYOR'

Bisikletleri çok sevdiğini aktaran Aydoğdu, "İlkokuldan beri bisiklete merakım var. Bir bisikletim olsun diye çok uğraştım. Zamanında ekmek sattım, simit sattım, şurup attım. Pazarlara çıktım. Para biriktirdim. Bisiklet aldım. Şu anda hiçbir meslekte çırak zaten yetişmiyor gibi bir şey. Ama bunların okullarının açılması gerekir. Bu işlerin devamının yapılması gerekir. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla çıraklık yok. Herkes telefonlarda vaktini geçirmeye çalışıyor. Hep yatıyorlar. Bir iş yapmak istemiyorlar. Biz yetiştirelim desek de mesela saat 10.00'da geleyim, 16.00'da gideyim gibi bir şey oluyor. Yani öyle bir şey istiyorlar. Buraya gelen iş öğrenmek için gelmiyor. Para için geliyor. Öyle olunca çırak yetişmiyor" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK AÇISINDAN BİSİKLETİ ÖNERİRİM'

Herkese bisiklet sürmeyi öneren Aydoğdu, "Sağlık açısından bisikleti tabii ki öneririm. 7'den 70'e herkesin binmesini tavsiye ederim. İlk başta sporda yüzme. Ama ikinciye bisiklet. Bisiklet kasları güçlendirir, ekonomiye fayda verir. Ne bileyim yani her konuda iyi olur. Ulaşım aracıdır. Araçlara zaten yer bulamıyoruz ama bunlarda her konuda her yere girip çıkabiliriz. Hem sporumuzu yapabiliriz. Sağlıklı kalmak için spor için bisiklete binmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Aydoğdu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisiklet Tamircisi Hüseyin Aydoğdu: Çırak Yetişmiyor! - Son Dakika

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