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Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Vaka Analiz Sistemi(NARVAS) ile uyuşturucuyla mücadelede vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Vaka Analiz Sistemi(NARVAS) ile uyuşturucuyla mücadelede vatandaşları bilgilendiriyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Vaka Analiz Sistemi(NARVAS) ile uyuşturucuyla mücadelede vatandaşları bilgilendiriyor

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede bir yazılım projesi olan Narkotik Vaka Analiz Sistemi(NARVAS) ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi. 'Narvas' programı, gelen ihbarları analize dayalı bir şekilde inceleme fırsatı veriyor. Türkiye'nin 81 ilinde yaygınlaşan program ile uyuşturucu ile mücadele daha etkin hale gelecek. 'Narvas' adlı yapay zeka programı ile lokasyonlar belirlenerek, uyuşturucu trafiği, sıklığı ve satılan maddeler hakkında analizler yapılıyor. Bitlis Emniyet Müdür Yardımcısı Berat Günçiçek, teknolojik imkanlardan faydalanarak uyuşturucu ile mücadeleyi daha etkin hale getirmeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, vatandaşların 'Uyuma' adlı aplikasyon aracılığıyla hızlı ve güvenli bir şekilde ihbarda bulunabileceği ifade edildi.

02.02.2024 18:33
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BİTLİS Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede bir yazılım projesi olan Narkotik Vaka Analiz Sistemi(NARVAS) ile ligili vatandaşları bilgilendirdi. Bitlis Emnıyet Müdür Yardımcısı Berat Günçiçek, 'Narvas' programının gelen ihbarları analize dayalı bir sekilde incemleme fırsatı verdiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan NARVAS yazılım projesini tanıttı.1 Ocak 2024 tarihi itibari ile Türkiye'nin 81 ilinde yaygınlaşan program ile uyuşturucu ile mücadelede daha aktif olacağı belirtiliyor. 'Narvas' adlı yapay zeka programı ile lokasyonlar belirlenerek, hangi bölgede uyuşturucu trafiği var, hangi sıklıkla gerçekleştiği ve hangi maddelerin satıldığına yönelik analizler yapılıyor.

Bitlis Emniyet Müdür Yardımcısı Berat Günçiçek, uyuşturucu ile mücadelenin 7 24 devam ettiğini, bu proje ile mücadelenin daha etkin olacağını söyledi. Günçiçek, Uyuşturucu ile mücadelemizi yürütürken teknolojik imkanlardan da faydalanmaya çalışıyoruz. Bu uygulamalardan birisi de 'Uyuma' adlı aplikasyondur. İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde üretilen ve vatandaşların bizlere çok rahat, hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan bir programdır. Uyuşturucu madde ticaretini, trafiğini gören bir vatandaşımız, bu program sayesinde bize anında saniyeler içinde ihbarda bulunabilecektir. Bu programı telefonların sanal mağazasından indirdiğinde ilk girişlerinde sadece teyit amaçlı telefon numarası istenecek, daha sonraki aşamalarda herhangi bir şekilde ihbar eden şahsın kimliği istenmeyecek. Diğer bilgileri de üçüncü kişilere paylaşılmayacaktır. Tamamen gizliliğe önem veren bir program. Buradaki amaç, vatandaşlarımızın uyuşturucu madde ticaretini en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine iletmesidir. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bizim mücadelemiz sekteye uğramaktadır. Vatandaşlarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. 'Narvas' programı bize gelen ihbarları analize dayalı bir şekilde inceleme fırsatı veriyor. Bu bizim yapay zeka programımızdır.dedi.(DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Vaka Analiz Sistemi(NARVAS) ile uyuşturucuyla mücadelede vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika
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