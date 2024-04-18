Bitlis Eren ve Batman Üniversitelerinde Yeni Güve Türleri Keşfedildi - Son Dakika
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Bitlis Eren ve Batman Üniversitelerinde Yeni Güve Türleri Keşfedildi

Bitlis Eren ve Batman Üniversitelerinde Yeni Güve Türleri Keşfedildi

Bitlis Eren ve Batman üniversitelerinde görevli akademisyenlerin Elazığ'ın Maden ilçesinde yaptığı çalışma sonucunda iki yeni güve türü tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda keşfedilen güveler, Pyraloidea üst familyasına ait olup, biri 'Hyperlais cakiri' adıyla adlandırıldı ve diğeri Türkiye faunasına kazandırılan Polyochodes albidiscella türüdür.

18.04.2024 13:08
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Bitlis Eren ve Batman üniversitelerinde görevli akademisyenlerinin, Elazığ'ın Maden ilçesinde yürüttüğü çalışma sonucu iki yeni güve türü tespit edildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kesran Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Seven ile yeni güve türlerinin tespiti için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Seven ile Elazığ'ın Maden ilçesi kırsalından toplanan örnekler üzerinde araştırma yaptıklarını ifade eden Akın, tespit ettikleri Pyraloidea üst familyasına ait iki yeni güve türüne ilişkin makalenin, hayvanların taksonomi ve sistematiği ile ilgili bilimsel yayın yapan "Zootaxa" adlı dergide yayımlandığı bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 20 yıldır kelebek ve güve türleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Ülkemiz konum itibarıyla çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Biz de araştırmacılar olarak bu zenginliğin ortaya çıkarılması için çaba sarf ediyoruz. En son yaptığımız çalışmada Elazığ'ın Maden ilçesinden toplanan örnekleri değerlendirmemiz sonucu biri bilim dünyası için yeni iki tür güve keşfettik. Bu güveler burunlu güveler olarak bilinen Pyraloidea üst familyasına ait. Dünyada yeni olan türe, örneği toplayan yüksek biyolog Abdullah Çakır'a atfen 'Hyperlais cakiri' adını verdik. Diğer güve türü ise dünyada yayılışı çok az olan ve daha önce sadece İran'dan bilinen Polyochodes albidiscella türü Türkiye faunasına kazandırıldı."

Kaynak: AA

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