Bitlis'te Yöresel Ürünler Festivali Başladı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yöresel Ürünler Festivali başladı.

Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen festivalde farklı illerden gelenler, yöresel ürünlerini satışa sunuyor.

Trabzon'dan gelen Yılmaz Uluduz, festivalin ilgi gördüğünü söyledi.

Uluduz, " Karadeniz, Akdeniz ve farklı yörelerden ürünlerimizi burada sergiledik. İnsanların stantlara ilgisi var. Festival devam edecek. Birbirinden farklı lezzetleri tanıtmak için buradayız." dedi.

Festival, 22 Temmuz'a kadar sürecek.