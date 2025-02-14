BM Arap Grubu, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını reddetti

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) üyesi Arap ülkelerinin oluşturduğu BM Arap Grubu, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması fikrinin "kesinlikle reddedilmesi" gerektiğini belirtti.

BM Arap Grubu Başkanı ve Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Tarık Al-Banai ve Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve bazı Asya ve Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin de hazır bulunduğu ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi önerisinin "kesinlikle reddedilmesi" gerektiğini vurgulayan Al-Banai, "Arap Grubu, işgal altındaki topraklardan korunan nüfusun zorla taşınmasını sebep ne olursa olsun yasaklayan, 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesinin açık bir ihlalini oluşturan bu tür bir yerinden edilmeyi kategorik olarak reddediyor." dedi.

Al-Banai, uluslararası toplumun bu önerilerin "yasa dışı olduğunu yeniden teyit etme konusundaki kararlı duruşunu" takdir ettiklerini, bunun, BM'ye üye devletler tarafından da "toplu ve kesin bir şekilde reddedilmesinin" zorunlu olduğunu belirtti.

Böyle bir şeyin, sadece Filistin halkına değil, her kime karşı olursa olsun "kabul edilemeyeceğini" vurgulayan Al-Banai, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki artan saldırganlığına da değindi.

Al-Banai son olarak BM Güvenlik Konseyini, "Uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarıyla uyumlu iki devletli çözüme sarsılmaz bağlılık çağrısı yapan kararın ilkelerini desteklemeye ve uygulamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

"Filistin'den başka vatanımız yok"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da "Filistin'den başka vatanımız yok. Filistin'i seviyoruz, Gazze Şeridi'ni ve Filistin'i yeniden inşa edeceğiz." dedi.

İsrail'in "yasa dışı işgalinin" yakında sona ermesini umduğunu dile getiren Mansur, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Mansur, medya mensuplarından, Filistin'le ilgili konuların doğru şekilde aktarılması için destek isteyerek, "Filistin halkına karşı daha fazla suç işlenmesine, bize başka bir Nekbe dayatılmasına, vatanımızdan kovulmamıza izin vermemek için çabalarımıza katkıda bulunun." ifadelerini kullandı.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.