BM Filistin Özel Raportörü, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi\'ye tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'nin Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ilişkin paylaşımına tepki göstererek "Varhelyi'nin, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini kabul eden Uluslararası Adalet Divanının kararına uyması için ne gibi tedbirler önereceğini merakla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Albanese, X sosyal medya platformu üzerinden, Varhelyi'nin AB Komisyonunun UNRWA'ya karşı "sağlam adımlar" attığını belirttiği paylaşımına tepki gösterdi.

Varhelyi'nin söz konusu paylaşımını alıntılayan Albanese, "Oliver Varhelyi'nin, AB üye devletlerinin soykırımı önleme yükümlülüğünü de göz önünde bulundurarak, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini kabul eden Uluslararası Adalet Divanının kararına uyması için ne gibi tedbirler önereceğini merakla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB, UNRWA'ya desteğin devamını değerlendirecek

AB Komisyonu, yayımladığı yazılı açıklamada, UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında değerlendireceğini bildirmişti.

Açıklamada, Komisyonun, kurumun AB tarafından atanacak bağımsız dış uzmanlar tarafından denetimi kabul etmesini, özellikle personelinin terörist faaliyetlere olası katılımını önlemek için gereken kontrol sistemlerine odaklanılmasını beklediği, en kısa zamanda bütün UNRWA personeli hakkında saldırılara katılmadıklarını doğrulamak için bir inceleme başlatılması gerektiği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.