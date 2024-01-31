BM Filistin Özel Raportörü: Batılı ülkelerin İsrail\'e desteği çifte standart

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, bazı iddialar nedeniyle BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını askıya alan Batılı ülkelerin Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam eden İsrail'e desteği sürdürmesini "çifte standart" olarak niteledi.

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bazı Batılı ülkelerin UNRWA'ya yardımları askıya almasına tepki gösterdi.

BM Özel Raportörü, "Batılı hükümetler, 12 personele yönelik ciddi iddialar nedeniyle UNRWA fonlarını askıya aldı. Aynı hükümetler, ordusu Gazze'de 3,5 ayda 26 bin kişiyi öldüren devletle (İsrail) ilişkilerini askıya almadı; hem de Uluslararası Adalet Divanının bunun soykırım suçu oluşturabileceğini söylemesine rağmen. Çifte standart? Evet, en yüksek düzeyde." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.