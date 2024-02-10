BM Genel Komiseri: UNRWA'nın Gazze'deki binasının altında Hamas tüneli olduğuna dair bilgimiz yok - Son Dakika
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BM Genel Komiseri: UNRWA'nın Gazze'deki binasının altında Hamas tüneli olduğuna dair bilgimiz yok

BM Genel Komiseri: UNRWA\'nın Gazze\'deki binasının altında Hamas tüneli olduğuna dair bilgimiz yok

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in UNRWA'nın Gazze'deki binasının altında Hamas tüneli olduğuna yönelik iddialarını reddetti. Lazzarini, binanın 12 Ekim'de tahliye edildiğini ve herhangi bir faaliyetten haberdar olmadıklarını belirtti. Bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.

10.02.2024 23:19
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in son günlerde hedef aldığı UNRWA'nın Gazze'deki binasının altında Hamas tüneli olduğuna yönelik iddialarıyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Lazzarini, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sırasında UNRWA'nın ana merkezinin altında Hamas'a ait bir tünel tespit edildiği iddialarına ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UNRWA personelinin İsrail'in saldırıları ve zorunlu tahliye emirleri nedeniyle binayı 12 Ekim'de tahliye ettiğini belirten Lazzarini, o tarihten bu yana binayı kullanmadıklarını ve herhangi bir faaliyetten haberdar olmadıklarını vurguladı.

İsrail güçlerinin UNRWA merkezine asker konuşlandırdığına ilişkin haberleri medyadan öğrendiklerini aktaran Lazzarini, "İsrail yetkilileri iddia edilen tünel hakkında UNRWA'yı resmi olarak bilgilendirmedi." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmadan önceki süreçte UNRWA'nın tesislerinin her üç ayda bir denetlendiğini, denetimlerin son olarak Eylül 2023'te yapıldığını belirten Philippe Lazzarini, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"UNRWA, ne askeri ve güvenlik uzmanlığına ne de kendi tesisleri altında bulunan veya olabileceklere ilişkin askeri denetimleri üstlenme kapasitesine sahip olmayan bir insani gelişme ve insani yardım kuruluşudur. Geçmişte, UNRWA tesislerinin yakınında veya altında şüpheli bir boşluk tespit edildiğinde hem Gazze'deki fiili yetkililer hem de İsrail yetkilileri de dahil olmak üzere çatışmanın taraflarına derhal protesto mektupları gönderiliyordu. Genel Kurula sunulan ve kamuoyuna açıklanan yıllık raporlarda bu konu sürekli olarak yer aldı."

Lazzarini, konuyla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sırasında UNRWA'nın ana merkezinin altında Hamas'a ait bir tünel tespit edildiğini iddia etmişti.

İsrail güçleri, tünelin 700 metre derinliğinde ve 18 metre genişliğinde olduğunu ve UNRWA binasını işgal sırasında da binadaki ofislerde silahlar bulunduğunu öne sürmüştü.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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