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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için görüşmeler gerçekleştirdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele almak üzere İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan Başbakanı Necib Makati ve Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ile görüşmeler gerçekleştirdi. Guterres, bölgedeki gerginliğin azaltılması, insani yardımların artırılması ve iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze ve Lübnan\'daki gelişmeleri ele almak için görüşmeler gerçekleştirdi
17.01.2024 - 05:01,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

BM Sözcülüğünden Guterres'in görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre Guterres, dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki durum ele alındı.

Kızıldeniz'de tüm tarafların gerginliği düşürmesi gerektiğini aktaran Guterres, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin 2722 sayılı kararının uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, Gazze'de insani ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiği çağrısını yinelerken, ikili, insani yardımların artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Blinken'la bir araya geldi

Davos'ta bulunan Guterres, burada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya geldi.

İkili, Gazze'de insani yardımlar ile esirlerin serbest bırakılmasının yanı sıra iki devletli çözümü de görüştü.

Guterres ve Blinken, bölgede gerginliğin azaltılması ve denizcilik güvenliğinin muhafaza edilmesi gerektiğini kaydetti.

Lübnan ve Ürdün başbakanlarıyla görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Makati'yle görüşmesinde ise Guterres, bölgesel gerginliğin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ile de bir araya gelen Guterres, İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ile iki devletle çözümü görüştü.

Kaynak: AA
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