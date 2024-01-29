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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA'ya katkıda bulunan ülkelerle bir araya gelecek - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA'ya katkıda bulunan ülkelerle bir araya gelecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli mültecilere yardım sağlayan UNRWA'ya katkıda bulunan üye ülke temsilcileriyle bir araya gelecek. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, UNRWA'nın hizmet sağladığı bölgelerdeki durumun parlak olmadığını belirtti. İsrail'in UNRWA çalışanlarına ilişkin iddiaları araştırılıyor. UNRWA'nın finansmanı, BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla sağlanıyor ve ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNRWA\'ya katkıda bulunan ülkelerle bir araya gelecek
29.01.2024 - 22:43,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yarın BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) temel katkıda bulunan üye ülke temsilcilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres'in hem UNRWA yetkilileri hem de donörlerle irtibatta olduğunu aktaran Dujarric, "Şu anda UNRWA ve Gazze, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de hizmet sağladığı milyonlarca kişi için durum çok parlak değil." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin yarın New York'ta UNRWA'ya temel katkı sağlayan donörlerle bir araya geleceğini duyurdu.

İsrail'in UNRWA çalışanlarına ilişkin iddialarının hem BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince (OIOS) hem de UNRWA'nın kendi yürüttüğü bağımsız soruşturmalarla araştırıldığını aktaran Dujarric, OIOS'in temel görevinin BM personelinin görevi kötüye kullandığı iddialarını araştırmak olduğunu dile getirdi.

Dujarric, OIOS'nin soruşturma sonuçlarının kamuya açık olmadığını ancak soruşturma sonuçlanınca paylaşabildikleri kısımları aktaracaklarını ifade etti.

"BM'nin sadece Gazze değil tüm bölgedeki kritik insani yardım çalışmalarının desteklenmesi önem taşıyor. İnsanların hayatları buna bağlı." açıklamasında bulunan Dujarric, UNRWA'nın ilk adımı attığını ve donörlere bilgi verdiğini kaydetti.

Dujarric, mevcut durumun devam etmesi halinde şubattan sonra UNRWA'nın parasının kalmayacağını belirterek "UNRWA'ya yönelik saldırılar ve fonlarından kesilmesinden tabii ki endişe duyuyoruz." diye konuştu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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