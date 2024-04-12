NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığına ilişkin haberleri yakından takip ettiği, itidal çağrısında bulunduğu bildirildi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Guterres'in gelişmeleri yakından takip ettiğini ve daha fazla gerginliğin artmasından büyük endişe duyduğunu kaydeden Dujarric, bölgedeki tarafların askeri planlamalarıyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.
Dujarric, Guterres'in hem kamuya açık mesajlarında hem de özel görüşmelerinde aynı mesajı verdiğini belirterek, "Genel Sekreter, gerginliğin azaltılması ve itidal çağrısında bulunuyor." vurgusunu yaptı.
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › BM Genel Sekreteri İsrail ve İran arasındaki gerginlikle ilgili itidal çağrısında bulundu - Son Dakika
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