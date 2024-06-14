BM Güvenlik Konseyi'nde Tolerans ve Hoşgörü Konuşuldu - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi'nde Tolerans ve Hoşgörü Konuşuldu

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan bir oturumda, uluslararası tehdit ve barış konularında tolerans ve hoşgörünün ele alındığını belirtti. Bendjama, savaşlar, çatışmalar ve soykırımların yaşandığı bir ortamda toleransın gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

14.06.2024 19:39
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NEW Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, BM Güvenlik Konseyi'nde "hoşgörü ve tolerans" konusunun ele alınmasına ilişkin, "Tolerans ifadesinden bu odada bahsetmek biraz garip. Burada her gün savaş, çatışma, kriz ve kıyımdan bahsediyoruz ve maalesef soykırımlardan, evet 21. yüzyılda gerçekleşen soykırımlardan." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nde uluslararası tehdit ve barış konusunda "tolerans ve hoşgörü"nün etkisinin ele alındığı bir oturum düzenlendi.

Burada söz alan Bendjama, BMGK'de toleranstan bahsedebilmek için buradaki üyelerin uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygı duyması gerektiğine işaret etti.

Bendjama, "İsrail işgal güçleri Gazze'de aralarında kadın ve çocukların bulunduğu masum sivillere yönelik barbarca saldırılar düzenlerken tolerans hayata geçirilemez." dedi.

"İsrailli saldırganlar iki devletli çözümü reddederken, BM Şartı'nı kağıt öğütücüsünden geçirenler bulunurken ve BM'nin rolünü sorgularken toleransın sağlanamayacağını" kaydeden Bendjama, toleransın aynı zamanda baskı altında olanlara kendi kaderini tayin etme hakkı tanıması gerektiğini ifade etti.

Bendjama, "Tolerans ifadesinden bu odada bahsetmek biraz garip. Burada her gün savaş, çatışma, kriz ve kıyımdan bahsediyoruz ve maalesef soykırımlardan, evet 21. yüzyılda gerçekleşen soykırımlardan." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cezayir, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nde Tolerans ve Hoşgörü Konuşuldu - Son Dakika

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