BM Raportörü: İsrail\'in savaş suçları için yeni bir mahkeme kurulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çok kısa süre içinde harekete geçmemesi halinde yeni bir uluslararası mahkeme kurulması gerektiğini belirtti.

BM Özel Raportörü Rajagopal, X'teki mesajında "Gazze'de yaşananlar benim 'kurumsallaşmış cezasızlık' olarak adlandırdığım durumun bir neticesidir. İşgal için, imha savaşı için, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım için cezasızlık. Eğer UCM çok kısa sürede harekete geçmezse Gazze için özel bir (uluslararası) mahkemeye ve devletlerin harekete geçmesine ihtiyaç duyacağız." ifadesini kullandı.

Rajagopal, diğer bir X mesajında, İsrail'in Gazze'de bombalayarak kısmen yıktığı konutları buldozerlerle tamamen yıkma görüntüsünü alıntılayarak evleri yıkmanın soykırım olduğunu vurguladı.

BM raportörleri ve insan hakları kuruluşları İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını ve toplu cezalandırma eylemlerini soykırım olarak nitelendirirken, UCM Başsavcısı Karim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere sorumlular hakkında tutuklama kararı çıkarmak gibi önleyici bir adım atmaması eleştiriliyor.

Başsavcı Han, son olarak 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulunmuştu. Buna rağmen İsrail Gazze'ye insani yardımların girişlerini sınırlandırmaya devam etmiş, BM Dünya Gıda Programı (WFP) 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de her dört kişiden birinin felaket düzeyinde açlık çektiğini bildirmişti. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de gerçekte bu oranın yüzde 90'ın üzerinde olduğu uyarısında bulunmuştu.

Karim Han'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları tüm şiddetiyle sürerken, kasımda İsrail'i ve ardından Ramallah'ta Filistin hükümetini ziyaret etmesi fakat Filistinlilere yönelik İsrail soykırımının devam ettiği Gazze'ye gitmemesi eleştirilmişti.

Han, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başlamasından 50 gün sonra Kiev yakınlarında yer alan Buça şehrinde incelemelerde bulunmuş ve Ukrayna davasında 1 yıl gibi bir sürede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı talep etmişti. UCM Savcılığının, Filistin'de işlenen suçlar için 8 yıldır devam eden soruşturmaya rağmen henüz bir yakalama kararı çıkarmaması "çifte standart" eleştirilerini beraberinde getiriyor.