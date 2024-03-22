BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi: Ukrayna'da barış elden kaçıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Ukrayna'da "barışın açıkça elden kaçmaya devam ettiğini" belirtti.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK), New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Rusya'nın, "Ukrayna'ya Batı silahlarının tedarikinin görüşülmesi" talebiyle toplandı.
Ukrayna'daki savaştan zarar gören sivillerin ve özellikle kadınların durumuna dikkati çeken Nakamitsu, "Bu Konsey, Ukrayna'daki yıkıcı savaşın arka planında bir kez daha toplanıyor ve barışın açıkça elimizden kaçmaya devam ettiğini görüyoruz." dedi.
Nakamitsu, Rusya'nın dün Ukrayna'da, bazı enerji tesislerine saldırı düzenleyerek, yaşanan ölümlerin dışında, 1 milyondan fazla sivilin elektriksiz kalmasına neden olduğunu bildirirken, "Yıkımın boyutu ve kapsamı dehşet verici." ifadesini kullandı.
Silahsızlanmanın öneminden bahseden Nakamitsu, "Herhangi bir silahlı çatışmaya silah ve mühimmat tedariki, şiddetin artma potansiyeli ve silah ve mühimmatın başka yöne saptırılması riski konusunda önemli endişeler doğurmaktadır. İthalatçı ve İhracatçı devletler, bu sapmayı önlemek için silah ve mühimmat transferinin her aşamasında sorumlu şekilde hareket etmelidir." sözlerini kaydetti.
Rusya Ukrayna'ya silah desteği veren devletleri sert şekilde uyardı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna yönetimi destekleyen Batılı devletlerin, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin söylemlerini "tırmandırması ve NATO ülkelerinin (savaşa) doğrudan katılımına ilişkin yeni kanıtların ortaya çıkması" üzerine, konunun BMGK'de konuşulmasının "özellikle önemli" olduğunu belirtti.
Nebenzia, "Batı, çatışmada yeni akut aşamaya geçme isteği konusunda yanıltıcı söylem içinde. Bu, Rusya Federasyonu ile NATO arasında doğrudan çatışmadır." diye konuştu.
"(Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un Rusya karşıtı şahin söyleminden endişe duyuyoruz." diyen Nebenzia, Fransa'nın, "Ukrayna'ya asker göndermeye istekli olduğunu ortaya koyan provokatif açıklamalarına" dikkat çekti.
Rus Temsilci şunları söyledi:
"Fransa'nın önemli bir şeyi hatırlaması gerekiyor. Ordumuz açısından hem meşru hem de öncelikli hedef olarak görülecekler. Belki de aşağıdaki soruya açıkçası cevap vermenin zamanı gelmiştir. Senin için daha değerli olan ne? Kendi vatandaşlarının yaşamları ve refahı veya tesadüfen Rusya'yı zayıflatma hayali fantezisi mi? Tam bugün, Fransa'nın, bir fiyaskoya dönüşen, Avrupa'yı Rusya karşıtı bir temelde birleştirme girişiminde bulunduğu sırada Rus ordusunun Paris'e girişinin 210. yıl dönümünü kutladık. Size ve Almanlara büyük pişmanlıklar yaşamamanız için tarihin derslerini hatırlamayı tavsiye etmek istiyoruz."
ABD ve Fransa, Rusya'ya karşılık verdi
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Rusya'nın Batılı devletleri ithamına karşılık, Rusya'nın İran ve Kuzey Kore'den silah almaktan vazgeçmeye çağırdı.
Wood, "Bugün Rusya'nın İran ve Kuzey Kore ile askeri ilişkileri her zamankinden daha derin. Rusya'nın artık İran'dan balistik füze satın alma niyetinde olmasından endişe duyuyoruz. İran'ı Rusya'ya bu tür istikrarsızlaştırıcı silahlar sağlamamaya çağırıyoruz." dedi.
"Çatışmanın tüm tarafları, sivillerin zararını en aza indirmek için uygulanabilir önlemler almalıdır." diyen Wood, ABD'nin, Rusya'nın, uluslararası alanda tanınmış sınırları dahilindeki Ukrayna topraklarından "güçlerini derhal çekmesi" yönündeki çağrısını yineledi.
"Rusya, İran'dan temin ettiği ve tanıtımını yaptığı insansız hava araçlarını ve Kuzey Kore'den aldığı balistik füzeleri kullanarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor." diyen Fransa Temsilcisi de bu nedenle, hem ikili ilişkilerde hem de Avrupa Birliği aracılığıyla "Ukrayna halkının meşru savunma hakkı konusunda desteklerini sürdüreceklerini" ifade etti.
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