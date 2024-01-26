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BM Türkiye Heyeti Hatay'da Deprem Sonrası Yapılanma Çabalarını İnceledi - Son Dakika
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BM Türkiye Heyeti Hatay'da Deprem Sonrası Yapılanma Çabalarını İnceledi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Türkiye heyeti, BM kuruluşlarının 6 Şubat depremleriyle birlikte yürüttükleri faaliyetleri gözlemlemek üzere Hatay'ı ziyaret etti. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi başkanlığında, ILO, IOM, UNDP, UNFPA, UNHCR ve UNICEF temsilcilerinden oluşan heyet, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında yeniden yapılanma çabalarına BM kuruluşlarının katkılarını yerinde gözlemlemek üzere kente geldi. Heyet, bölgede yapılan çalışmaları inceleyerek dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladı.

26.01.2024 - 16:57,
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Türkiye heyeti, BM kuruluşlarının 6 Şubat depremleriyle birlikte yürüttükleri faaliyetleri gözlemlemek üzere Hatay'ı ziyaret etti. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, Bu yaptığımız misyonla da dayanıklılığın gücünü, halkın ne kadar dayanıklı olduğunun gücünü de görmüş olduk dedi.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi başkanlığında, ILO, IOM, UNDP, UNFPA, UNHCR ve UNICEF temsilcilerinden oluşan heyet, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında yeniden yapılanma çabalarına BM kuruluşlarının katkılarını yerinde gözlemlemek üzere kente geldi. Heyet ilk olarak BM Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) Merkezi'ne gelerek bölgede yeniden toparlanma çalışmalarına BM kuruluşları tarafından yapılan katkılar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Hatay Valiliği'ne geçen Babatunde Ahonsi ve beraberindekiler, Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak ile kentin depremden ne oranda etkilendiği, şimdiye kadar yapılanlar ve planlanan çalışmalarla ilgili görüşme yaptı. Heyet, buradan UNFPA destekli Mobil Sağlık Birimi'ne gitti. Burada bir konuşma yapan Dr. Babatunde Ahonsi, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ilk ziyaretim deprem bölgesine oldu. Şimdi de Hatay'a geldim. Hatay depremden en ağır hasar gören yerlerden biri. Biz bu misyonu BM ekibi olarak topluca yapmanın uygun olduğunu düşündük. Bu deprem felaketinin, afetin birinci yıl dönümüne yaklaşırken burayı bir ziyaret etmek istedik. Bunun bir amacı da dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek ve göstermek. Hatay halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimizi tekrar sunmak istiyoruz dedi.

'DAYANIŞMAYI KURMAK ÖNEMLİ'

Halen bu depremden etkilenen kişilerin olduğunun da farkında olduklarını belirten Dr. Babatunde Ahonsi, Ağır hasar gören, yaralananlara tekrardan şifalar diliyoruz. Bu misyonumuzun diğer amacı da depremden 12 ay sonra yapılan yardım müdahalelerinin ilk elden durumunu görmektir. Görmek ve öğrenmek için geldik. Ziyaretimiz sırasında vali yardımcısıyla görüştüm. Çeşitli BM kuruluşlarının çalışmalar yaptığı yerlere gittik. İşbirliklerinin nasıl olduğunu gördük. Ortaklarımızla, uluslararası sivil toplum kuruluşları, yerel toplum kuruluşları, iş birliği yaptığımız taraflarla yaptığımız yardımları değerlendirmek üzere buradayız. İlk günden itibaren gerek arama-kurtarma çalışmaları olsun, gerek takip eden insani yardım ihtiyaçlarına müdahaleler ve daha sonra toparlanma çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü görmek için geldik. Bu yaptığımız misyonla da dayanıklılığın gücünü, halkın ne kadar dayanıklı olduğunun gücünü de görmüş olduk. Bugün burada gördüğümüz küçük topluluk aslında esas kahramanların halkın kendisi olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bu travmatik deneyimi onlar yaşadı ve dayanıklılık göstererek başa çıkmaya çalışıyorlar. Bu özellikle zaten yardım yapanlar tarafından da sahip olunması gereken değerli bir özelliktir. O yüzden de ortaklıklar, iş birlikleri kurmak ve bu dayanışmayı kurmak son derece önemli. İş birlikleri olmadan bu ilerlemeyi sağlamak mümkün değil diye konuştu. (DHA)

BM Türkiye Heyeti Hatay\'da Deprem Sonrası Yapılanma Çabalarını İnceledi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BM Türkiye Heyeti Hatay'da Deprem Sonrası Yapılanma Çabalarını İnceledi - Son Dakika
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