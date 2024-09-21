BMGK Lübnan'daki Gerginlik İçin Acil Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BMGK Lübnan'daki Gerginlik İçin Acil Toplandı

BMGK, Lübnan'daki saldırılar sonrası bölgesel savaş riski konusunda uyarıda bulundu.

21.09.2024 03:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatılmasının ardından acil oturumla toplandı.

Cezayir tarafından talep edilen oturumda, Lübnan'a yönelik saldırıların bölgesel savaşı tetikleme riskine karşı uyarı yapıldı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Şiddet sarmalının genişleme riski çok ciddi ve Lübnan, İsrail ile tüm bölgenin istikrarına büyük tehdit teşkil ediyor." dedi.

BM Lübnan Özel Koordinatörü İsrail'e gidecek

DiCarlo, 17-18 Eylül'de Lübnan'da cihazların patlatıldığı saldırıların ardından "Mavi Hat"ta artan gerginliğin endişe verici olduğunu, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in gelecek hafta istişareler için İsrail'e gideceğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de artan risk karşısında alarma geçtiğini ve tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan DiCarlo, "Taraflar üzerinde nüfuzu olan ülkelere şiddetle bunu kullanmaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Mevcut gidişatın engellenmemesi halinde karşılaşılacak acı ve yıkımın bugünden çok daha büyük olacağı uyarısında bulunan DiCarlo, "Bu çılgınlığı durdurmak için çok geç değil. Hala diplomasi için alan var ve gecikmeden kullanılmalı." dedi.

"ABD hiçbir rol oynamadı"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, saldırılar hakkında detaylar belirlenirken tüm tarafların bölgeyi korkunç bir savaşa sürükleyecek hareketlerden kaçınması gerektiğini kaydederek, "ABD, bu olaylarda hiçbir rol oynamamıştır." ifadesini kullandı.

BMGK'nin İsrail ve Hizbullah arasındaki ihtilafın kökenini göz ardı etmemesi gerektiğini kaydeden Wood, İsrail'in kendini İran destekli Hizbullah saldırılarına karşı savunma hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Wood, ABD'nin diplomatik çözümün mümkün olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtti.

"Saldırılar savaş suçudur"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise ülkesinin bu zor zamanlarda Lübnan'la tam dayanışma içinde olduğunu söyledi.

"Söz konusu saldırılar savaş suçudur" diyen Bendjama, İsrail saldırılarının siviller arasında korku yarattığını, yoğun nüfuslu yerlerin hedef alındığını kaydetti.

Bendjama, "Sivil cihazları bombalara dönüştürmek çok büyük bir tehdit ve tehlikeli Pandora'nın kutusunu açar." uyarısını yaptı.

Saldırıların İsrailli yetkililerin Lübnan'a yönelik kapsamlı savaş tehditlerinin ardından geldiğine dikkati çeken Bendjama, İsrail'in barış istemediğinin de açık göstergesi olduğunu dile getirdi.

"İsrail'e aşırı şiddet kullanma takıntısından kurtulma çağrısında bulunuyoruz"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise tüm taraflara azami itidal çağrısı yaptı.

"İsrail'e aşırı şiddet kullanma takıntısından kurtulma çağrısında bulunuyoruz." diyen Fu, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğinin altını çizdi.

Fu, İsrail'in "maceraperestliğinin" bölgeyi korkunç bir felakete sürüklediğine işaret ederek, Tel Aviv üzerinde etkisi bulunan ülkelerin somut adım atmasını istedi.

"Saldırıların sebebi ABD yönetiminin sahte diplomasisidir."

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Lübnan'a yönelik saldırıları "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

"Saldırıların sebebi ABD yönetiminin sahte diplomasisidir" diyen Nebenzia, İsrail'in yeni bir "Orta Doğu savaşı" çıkarmaya çalıştığını söyledi.

"Bu saldırıların savaş tarihinde eşi benzeri yok"

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise "Bu saldırıların savaş tarihinde eşi benzeri yok." dedi.

İsrail'in, saldırıların ardından sosyal medyada açıklama yaptığını ve daha sonra sildiğini belirten Buhabib, "İsrail bu terör saldırısıyla uluslararası insancıl hukukun en temel prensiplerini ihlal etmiştir." açıklamasında bulundu.

Buhabib, İsrail'in hiçbir zaman suçunun hesabını vermek zorunda kalmadığı için ihlallerini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

Bunun statükoya dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Buhabib, "İsrail bölge halklarıyla barış sağlamadan Doğu'da ayakta kalamaz. Bu da Filistin halkına 75 yıl önce bu örgüt tarafından sözü verilen meşru haklarının ve devletlerinin verilmesiyle olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Buhabib, BMGK'nin İsrail'i saldırılarını sonlandırmaya zorlamaması halinde "çok büyük bir patlamayla" tanık olacağını belirtti.

Bu patlamanın hem doğu hem de batıyı etkileyeceğini ve tüm dünyayı Ortaçağ'a geri götüreceğini dile getiren Buhabib, "Önünüzde savaş ve çekmecelerinizde BMGK kararları var. Seçim sizin. Barış ya da ateş arasında bir seçim yapmanız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK Lübnan'daki Gerginlik İçin Acil Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 04:27:30. #1.11#
SON DAKİKA: BMGK Lübnan'daki Gerginlik İçin Acil Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement