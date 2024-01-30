BMGK Üyeleri Gazze\'deki İnsani Durumun Kötüleşmesi Nedeniyle Yardım Artırılmasını Talep Etti

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri Gazze'de kötüleşen insani duruma dikkati çekerek, acilen insani yardımın artırılmasını talep etti.
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nathalie Broadhurst, Gazze hakkında düzenlenen kapalı oturumun ardından, bazı üyelerle BMGK adına açıklama yaptı.
BMGK üyelerinin BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın atanmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Broadhurst, tüm taraflara Kaag'la iş birliği içinde hareket etme çağrısında bulundu.
Broadhurst, BMGK üyelerinin Gazze'de kötüleşen insani durumdan endişe duyduğunu belirterek, "Gazze'deki sivillere insani yardımın acilen artırılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.
"UNRWA, Filistin halkına hayat kurtarıcı yardım sağlama konusunda kritik rol oynuyor"
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) mali desteğini askıya almasıyla ilgili, "7 Ekim saldırısına dahil olanlar hesap vermeli." açıklamasında bulundu.
Thomas-Greenfield, BM'nin yürüttüğü soruşturmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "UNRWA, Filistin halkına hayat kurtarıcı yardım sağlama konusunda kritik rol oynuyor." dedi.
UNRWA çalışanlarına ilişkin iddialarla ilgili ABD'nin İsrail hükümetiyle irtibata geçtiğini ve daha fazla bilgi talep ettiğini aktaran Thomas-Greenfiled, konuyla ilgili BM ve İsrail hükümetiyle irtibatlarını sürdüreceklerini ifade etti.
Thomas-Greenfield, UNRWA'nın binlerce kişinin hayatını kurtardığını ve söz konusu iddiaların UNRWA hakkında şüphe uyandırmasının talihsizlik olduğunu kaydederek, ABD'nin tekrar mali destek sağlaması için bazı yapısal değişiklikler görmesi gerektiğine işaret etti.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.
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Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
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