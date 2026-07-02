Bodor Laser Türkiye servis ağını üç yeni merkezle genişletti

Yeni servis merkezlerinin tanıtımı, ilk olarak Bursa’da düzenlenen lansman etkinliğiyle gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri, iş ortakları ve müşterilerin bir araya geldiği etkinlikte Bodor Türkiye'nin satış sonrası hizmet vizyonu ve yeni yatırımları paylaşıldı. Etkinliğe 50’den fazla müşteri katılım sağladı.

Son yıllarda Türkiye'deki müşteri ağını önemli ölçüde büyüten Bodor Türkiye, bu gelişime paralel olarak servis altyapısını da güçlendirmeyi sürdürüyor. Yeni merkezlerle birlikte şirket, müşterilerine daha hızlı ulaşmayı ve üretim süreçlerinde yaşanabilecek kesintilere daha kısa sürede müdahale etmeyi hedefliyor.

UZMAN KADROYLA 7/24 SERVİS DESTEĞİ

Bugün itibarıyla Bodor Türkiye; 20 binin üzerinde yedek parça stoku, 60'tan fazla servis aracı, 70'in üzerinde yerel çalışanı ve 1.500 metrekareyi aşan depo kapasitesiyle hizmet veriyor. Güçlenen altyapı sayesinde ilk müdahale süresinin 30 dakikaya, arıza tespit süresinin ise 4 saate kadar düşürülmesi amaçlanıyor. Ayrıca uzaktan teknik destek sistemleri sayesinde servis taleplerinin yaklaşık %60-65'i sahaya ekip yönlendirilmeden çözülebiliyor.

Şirket, yaygın servis ağı ve uzman teknik kadrosunun yanı sıra 7/24 servis desteği sunarken, lazer kesim makinelerinde sağladığı 5 yıllık garantiyle de satış sonrası hizmetlere verdiği önemi ortaya koyuyor.

Etkinlik boyunca katılımcılar yeni servis merkezlerinin operasyonel yapısı, teknik destek süreçleri ve yedek parça yönetimi hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Gerçekleştirilen sunumlarda, üretimde sürekliliğin sağlanmasında hızlı servis organizasyonunun ve güçlü teknik desteğin oynadığı kritik rol vurgulandı.

Açılışta konuşan, Batı Türkiye Satış Müdürü Osman Özgür Bağ, “Türkiye'deki operasyonlarımız büyümeye devam ettikçe, çok yakın zamanda daha büyük ve daha modern tesislere taşınmayı hedefliyoruz." dedi.

Aynı zamanda, Batı Türkiye Satış Direktörü olan Zhu Wei, “Bu ay itibarıyla Bodor, Türkiye genelinde altı servis merkezini faaliyete geçirmiş olacak. Şirketimizin gelişimine sağladığınız büyük katkılar için burada bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum.Bodor ayrıca Türkiye’deki ve Bursa’daki müşterilerine daha fazla yatırım yapma kararı aldı. Bu nedenle bugün bizim için önemli bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Bodor Türkiye, yeni servis merkezleriyle birlikte yalnızca operasyonel kapasitesini artırmayı değil, müşterilerine daha yakın olmayı da hedefliyor. Şirket, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilere hızlı ve güvenilir destek sunma yaklaşımını sürdürmeye devam ediyor.

BODOR LASER TÜRKİYE HAKKINDA

Bodor Laser, lazer kesim çözümlerinde dünyanın önde gelen markalarından biridir. Yedi yıl üst üste küresel satış liderliğini koruyan şirket, yılda 11.000’den fazla makine sevkiyatı gerçekleştirmektedir. Ultra yüksek güçlü lazer teknolojilerinin öncüsü olan Bodor, dünyada ilk kez 30 kW ve 40 kW lazer kesim makinelerini piyasaya sunmuştur.

2020 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Bodor, geçen altı yıl boyunca satış, teknik servis, yedek parça ve müşteri operasyonlarını kapsayan güçlü bir yerel ekosistem oluşturmuştur. Türkiye genelinde kurulu makine sayısı 2.000’in üzerine ulaşmış olup, bunların 600’den fazlasını ultra yüksek güçlü (12 kW ve üzeri) makineler oluşturmaktadır. Şirket, %15’in üzerinde pazar payına sahiptir.

Sadece Marmara Bölgesi’nde 700’den fazla Bodor makinesi aktif olarak çalışmaktadır. Bodor, yalnızca küresel bir marka değil; aynı zamanda Türkiye’nin yüksek güçlü endüstriyel üretim sektörünün uzun vadeli başarısına katkı sağlayan, yerel olarak güçlü şekilde konumlanmış bir iş ortağıdır.