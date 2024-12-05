Bodrum\'a 1 Milyon 105 Bin Yabancı Turist Geldi

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MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 1 Aralık itibarıyla dış hatlar üzerinden 1 milyon 5 bin yabancı turist geldi. İstanbul ve Ankara havalimanları üzerinden iç hatlar aktarmasıyla yaklaşık 100 bin yabancı turistin Bodrum'a geldiğini ancak pasaport işlemlerinin İstanbul ve Ankara'da yapılıp ülkeye giriş yapıldığına dikkati çeken Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Gelen turistleri de eklediğimizde hava yoluyla Bodrum'a 1 milyon 105 bin yabancı turist gelmiş oluyor" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da turizm hareketliliği sürüyor. Bu kapsamda, 1 Aralık itibarıyla Bodrum'a dış hatlar üzerinden 1 milyon 5 bin yabancı turist geldi. Sabiha Gökçen, İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarının dış hatlarına inen oradan direkt iç hatlar üzerinden Bodrum'a gelen yabancı turist sayısınınsa yaklaşık 100 bin olduğunu belirten BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "BODER olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda ilginç rakamlarla karşı karşıya kaldık. Sabiha Gökçen, İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarından iç hatlar üzerinden Bodrum'a gelen yabancı turistlerle ilgili yeni rakamlara ulaştık. Bazı noktalardan Bodrum'a direkt uçuş olmadığı için gelen turistler pasaportunu İstanbul ve Ankara'daki dış hatlarda havalimanlarında işletip, giriş yapıyorlar. Daha sonra oradan iç hatlar üzerinden Bodrum'a geliniyor. Bu yaklaşık 100 bin yabancı turiste denk geliyor. Yüzde 7 oranında bir turist rakamı oluşuyor. Biz rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Veriler üzerinde analiz yapıp, gelecek yıllarda yol haritası çizmemiz gerekiyor" dedi.

1 Aralık itibarıyla Bodrum'a dış hatlar üzerinden 1 milyon 5 bin yabancı turist geldiğini tespit ettiklerine de dikkati çeken Dengiz, "İstanbul ve Ankara'dan gelen turistleri de eklediğimizde hava yoluyla Bodrum'a 1 milyon 105 bin yabancı turist gelmiş oluyor" diye konuştu.

'YENİ UÇUŞLAR AÇMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Londra'dan direkt uçuşların başladığını söyleyen Dengiz, "1 yıldır uğraşıyorduk; bununla birlikte Milas-Bodrum Havalimanı yetkililerinin üstün gayretleri sonucunda 1 Aralık'tan itibaren Londra-Bodrum arasında uçuşlar açıldı. İyi gidiyor ve nisan ayına kadar devam edecek. Haftada 2 defa uçak gelecek. İrlanda-Bodrum arasında uçuşlar devam ediyor. Yeni uçuşlar açmaya çalışacağız. Fuarlarda bunun çalışmasını gösterdik. Kışın herkes hazır olmak zorunda. Bizler sadece bu çalışmayı yapmakla sonuca ulaşamayız. Yaz aylarında olduğu gibi her yerin açık olması ve yaşamın devam etmesi gerekiyor" dedi.

'YILBAŞINDA 5 GÜNLÜK TATİL AVANTAJI OLACAK'

Yılbaşında 5 günlük tatil avantajının oluştuğunu söyleyen Dengiz, "Yılbaşında tarih konusunda çok büyük bir avantaj var. 5 güne yakın tatil avantajı olacak. 2024'ün en uygun fiyatları bu dönemde olacak. 'Sarı yaz' dönemi diye kampanya başlatmıştık. 15 Eylül-15 Ekim arasında 'sarı yaz' dönemi yaşandı. O dönemde iç hatlarda hareketlilik oldu. Yılbaşı için günlük kişi başı oda kahvaltı 750 liradan başlıyor ve otelin niteliğine göre 1500 liraya çıkıyor. Lüks otellerde bu rakam kişi başı günlük 4 bin liraya kadar çıkıyor. Yılbaşında belediyenin her sene yaptığı meydan konserleri olacak. Diğer yandan otellerde gala yemekleri ve konserler olacak. Şu an rezervasyon alınıyor ve güzel bir yılbaşı geçireceğimizi düşünüyoruz"