Bodrum Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı Etkinliklerle Kutladı

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirdiği etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. İki gün süren etkinliklerde sanatçı Volkan Konak ve Yaşar şarkılarıyla bayram sevincini zirveye taşıdı.

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları, 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Heykeli önünde Bodrum Kaymakamlığı tarafından hazırlanan çelenk sunma programıyla başladı. 29 Ekim Salı sabahı ise Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde kutlama programı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Salı günü 19.23'te Bodrum merkez ve Turgutreis'te eş zamanlı fener alayı ve ardından konser etkinliklerinde binlerce Bodrumlu, Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Etkinliklere, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP Parti Meclis Üyesi Koza Yardımcı, CHP MYK Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Av. Remzi Kazmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Oda ve STK temsilcileri, Bodrum çevre okullarından öğretmen ve öğrenciler, Muğla ve Bodrum siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

"Şu anda bir asır devirmiş Koca Çınarın 101'inci yaşını kutluyoruz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaptığı açılış konuşmasında Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bu Cumhuriyet'in, bu bayrağın, Atatürk ilke ve inkılaplarının bu topraklarda asla ve asla yok olmayacağını; onun öğretilerinin, onun hedeflerinin, onun ideallerinin, ilelebet yaşayacağını bir kere daha gösterdin. Bundan tam 101 yıl önce özgürlük ve bağımsızlığa giden yolda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ortaya koymuş olduğu azim ve irade büyük bir zaferle sonuçlandı. Hiçbir zaman, hiçbir koşulda manda ve himayeyi kabul etmeyen bu millet, her koşulda bayrağını göndere çekmiş gerektiğinde bu millet için canına seve seve feda edeceğini kurtuluş mücadelesinde göstermiştir. İşte şu anda bir asır devirmiş Koca Çınarın 101'inci yaşını kutluyoruz. Memleketimizde, Cumhuriyetimizle, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz şehitlerimizle ne kadar gurur duysak övünsek azdır. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet su kadar aziz, ekmek kadar kutsaldır bizim için. Cumhuriyet, bütün kazanımlarımızın başında gelen, bizleri biz yapan, varlığımıza varlık katan bu topraklarda refah, özgür ve bağımsız yaşamamızın teminatıdır. Doğudan batıya yaşa var ol Türkiye!"

Milta Bodrum Marina'dan Bodrum Belediye Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Bodrum Belediye Meydanı'nda ise sanatçı Volkan Konak, Cumhuriyet coşkusunu Bodrum halkıyla yaşadı. Konserde, Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet'in 101'inci yılı için hazırlamış olduğu Türkiye haritası içindeki "ATAM" koreografisi izlendi.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde de 29 Ekim Salı günü fener alayı ve konser etkinliği gerçekleşti. Akçaalan Düğün Salonu önünden 19.23'te başlayan ve Turgutreis Atatürk Meydanı'na kadar süren Fener Alayı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında Türk pop müziği sanatçısı Yaşar sahne aldı. Turgutreis konser etkinliğinde vatandaşlardan Erol Özkaplan da sahnede şiir okudu.