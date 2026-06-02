Bodrum\'da Akdeniz Foku Motoryata Çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Akdeniz foku motoryata çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkbükü sahilindeki Hebil Koyu'nda, dün akşam saatlerinde yetişkin bir Akdeniz foku, koyda demirli bulunan bir motoryatın platformuna çıkarak güneşlendi. Tekne üzerinde bir süre dinlenen fok, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen Akdeniz foku, dinlendikten sonra yeniden denize dönerek gözden kayboldu.