Bodrum'da Balık Av Sezonu Başladı - Son Dakika
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Bodrum'da Balık Av Sezonu Başladı

Bodrum\'da Balık Av Sezonu Başladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde av sezonu açılış töreni yapıldı, balıkçılar denize açıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde balıkçılar, düzenlenen tören sonrası 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Törende konuşan Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, "750 milyon dolarlık ihracatımızla balıkçılık Muğla'daki ticarette oldukça önemli" dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Torba Balıkçı Barınağında 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni yapıldı. Törene, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Bodrum Belediye Yardımcısı Ercan Pehlivan, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, kurum amirleri, STK temsilcileri, iş insanları, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Av sezonu açılış töreni Torba'da deniz dibi temizliği ile başladı. Protokol, fotoğraf sergisini gezdikten sonra denize 10 bin yavru levrek salınımı gerçekleştirdi. Daha sonra program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlik, protokol konuşmaları ile devam etti.

'AV SEZONUNUN BEREKETLİ GEÇMESİNİ DİLİYORUM'

Av sezonunun bereketli geçmesini dileyen Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, "Balıkçılığın, turizmin sürdürülebilmesi için denizlerimizin temiz olması lazım. Bunun da ana gayesi atıkları, plastiği daha denize gelmeden önce ayrıştırmak ve sahip çıkmak. Muğla genelinde 4 bin 600 civarında vatandaşımız balıkçılıktan ekmek yiyor. Bunun 600 kişisi de hanım kardeşlerimiz. 1100'ün üzerinde teknemiz, 10 tane gırgırımız, 10 tane trolümüz var. 750 milyon dolarlık ihracatımızla balıkçılık Muğla'daki ticarette oldukça önemli. Bugün açılacak balıkçı kardeşlerimiz de hem turizm için önemli hem de hane halkı için önemli. Bol balık yakalayacaklar ki hane halkı daha ucuz balık yiyebilecek. Hem onlar çok para kazanacak hem de biz daha ucuz, sofralarımızda kaliteli ürün koyacağız" dedi.

'GEÇİM DÜNYASINI VE EMEĞİ İFADE ETMEKTE'

Balıkçılığın fedakarlık isteyen bir iş kolu olduğunu ifade eden Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Bodrum ilçemizin yaklaşık 221 kilometre sahil şeridi bulunmakta. Bodrum'da yaklaşık bin 320 balıkçımız bulunmaktadır. Yine 387 tane ruhsatlı teknemiz bulunmaktadır. Yine 10 tane balıkçı kooperatifimiz bulunmakta ve 6 tane barınağımız bulunmaktadır. Tabii bu sayılar özellikle sadece sayı değil yani. Bu rakamlar özellikle bir emeği, bir geçim dünyasını ifade etmekte. Tabii ki balıkçılık özellikle çok zor, meşakkatli ve fedakarlık isteyen bir iş. Bu anlamda balıkçılarımız bizler gece uyurken denize çıkmaktalar ve zorlu bir mücadeleyle dönebilmekteler" diye konuştu.

'BU YIL İÇİN 666 BİN YAVRU BALIK DENİZLE BULUŞTU'

Bu yıl içinde 666 bin yavru balığın denizle buluşturulduğunu belirten Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar konuşmasında, "İlimizde mevcut olan şu anda avcılıkla geçinen toplamda 4 bin 614 tane balıkçımız, bin 117 adet de balıkçı teknemiz, bugün itibarıyla, bu gece saat 12 itibarıyla 1 Eylül'den 15 Nisan'a kadar olan bu yasak dönem kalkmış ve de avcılıklarına başlayacaklar. Toplamda ilimizde 10 adet trol, 10 adet de gırgır gemimiz var. Toplam 342 tane tesisimizde yaklaşık 170 bin ton balık üretilmekte. Ülkemiz ihtiyacının yüzde 26'sını üretmekteyiz. Ülkemize yılda 750 milyon dolar döviz kazandırıyoruz. Sürekli balığımızı arttırmak amacıyla bu yıl için 666 bin adet yavru balığı denizlerimizle buluşturduk. Denizlerimizi temiz tutma anlamında sürekli çalışmalar yapıyoruz" diye belirtti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, Bodrum Belediye Yardımcısı Ercan Pehlivan yaptıkları konuşmada balıkçılara bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Tören, kaptanlara belge takdimi, balık mezadı, dua ve kurdele kesiminin ardından, teknelerle yapılan kısa tur ve balık ekmek ikramı ile son buldu.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Bodrum, Tören, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Balık Av Sezonu Başladı - Son Dakika

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