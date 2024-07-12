Bodrum'da Denizde Fenalaşan Geliştirme Direktörü Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Bodrum'da Denizde Fenalaşan Geliştirme Direktörü Yaşamını Yitirdi

Bodrum\'da Denizde Fenalaşan Geliştirme Direktörü Yaşamını Yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir içecek firmasında geliştirme direktörü olarak görev yapan Çetin Özataç, denizde yüzerken fenalaşarak hayatını kaybetti. Eşi ve çocukları tarafından ilk müdahale yapılan Özataç, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölüm nedeni Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

12.07.2024 18:17
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir firmada geliştirme direktörü olarak görev yapan Çetin Özataç (64), denizde yüzerken fenalaşıp, yaşamını yitirdi.

Olay, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkiinde meydana geldi. Tekneden denize giren Çetin Özataç, bir süre sonra suda hareketsiz kaldı. Durumu fark eden eşi ve 2 kızı Özataç'ın yanına giderek ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekiplerince tekneye alınan Özataç, karaya çıkarıldı. Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Özataç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir içecek firmasında, İçecek Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Geliştirme Direktörü olan Çetin Özataç'ın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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