Bodrum'da Korsan Taksiciyle Kavga: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da Korsan Taksiciyle Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Bodrum\'da Korsan Taksiciyle Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir korsan taksici, kendisini darbettiğini iddia ettiği bir taksi şoförünün çalıştığı durağı sopalarla bastı. Olayda 3 kişi hafif yaralanırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

22.07.2024 15:17
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde O.K. (35), korsan taksicilik yaptığını ileri sürerek kendisini darbeden A.Ş.'nin (47) çalıştığı taksi durağını yanındaki 5 kişiyle sopalarla bastı. Çıkan arbedede 3 kişi hafif yaralanırken, olay durağın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum'da dün gece A.Ş. otomobiliyle, Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünden çocuklarını aldı. Bu sırada taksisiyle bölgeden geçen O.K., korsan taksicilik yaptığını ileri sürdüğü A.Ş.'yi darbetti. A.Ş. durumu akrabalarına ve arkadaşlarına bildirip, yardım istedi. A.Ş., gelen 5 kişiyle birlikte, ellerinde sopalarla kendisini darbeden taksici O.K.'nin bağlı olduğu Çarşı Mahallesi'nde Eski Otogar içinde bulunan taksi durağını bastı. Yaşanan arbedede A.Ş., O.K. ve M.B. (21) hafif yaralandı.

Olay taksi durağının güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

O.K.'nin polisteki ifadesinde durakta beklerken A.Ş. ve yanındakiler tarafından durduk yere darbedildiğini ve sebebinin bilmediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Korsan Taksiciyle Kavga: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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