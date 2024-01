Bodrum FK, Giresunspor\'u yenmek için hazırlanıyor

Bodrum FK galibiyetle başlamak istiyor

Fırat AKAY/ BODRUM, (DHA)

1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla Play-Off hattında 5'inci sırada tamamlayan Bodrum FK, ikinci devrenin ilk haftasında Giresunspor'u evinde yenmenin hesaplarını yapıyor. Takımda

5 oyuncunun sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kampımız iyi geçti ama sadece sakatlarımızın biraz fazla olması canımızı sıktı. İkinci yarıya 5 oyuncumuzdan yoksun başlayabiliriz. Celal, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar, Pedro ve Cenk'in ilk hafta hatta belki de 2-3 hafta oynamayacak oluşları bizim için sıkıntı teşkil ediyor. Bu sene ara transferde genellikle genç oyuncu arama tarama çalışması yaptık. Çok görüştüğümüz genç oyuncu var, bunlardan 3 ismi aramıza kattık" dedi.

Takıma yeni dahil olan 3 genç oyuncudan ümitli olduklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, " Afyon'dan Eray, Nazilli'den Furkan ve Buca'dan Ahmet'le anlaştık. Genç bulma ve değerlendirme işimiz devam ediyor. Yarını da düşünmek zorundayız sadece bugünü değil. Bunun dışında herkesin beklediği transfer konusunda da devre arası transfer yapmak çok zor. İyi oyuncusunu kimse bırakmaz istemez. Bazen genç diye aldığımız yatırımlık oyuncu nokta transferiniz olabilir. Bazen sadece bir yeri kapatsın diye aldığınız oyuncunuz nokta oyuncu olabilir. Nokta sayılabilecek oyuncu almadık gibi gözüküyor ama biz gençlerimizden çok ümitliyiz" diye konuştu.

"Transferin bitimine daha var ve o zamana kadar bizim için eksik gördüğümüz ya da takviye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz mevkilerimize de isimler düştükçe değerlendireceğiz" diyen Taşdemir, "Her maçın ve her oyuncunun hikayesi başka oluyor. Bu sene ilk yarı bazında çok gol pozisyonu kaçırdık ama hep şunu söyledim pozisyona girmek bizim için çok önemli. 1 ya da 2 maçta kaçırdığınız pozisyonları diğer maçlarda telafi etme şansınız olur yeter ki siz o pozisyonlara girmeye devam edin. Biz çok gol atamayan ya da üretemeyen bir takım değiliz dolayısıyla bizim artılarımız var. Artılarımızı biraz daha geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FURKAN'DAN MUTLUSU YOK

Bodrum FK'nın ara transfer döneminde Nazilli Belediyespor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper Furkan Apaydın, çok mutlu olduğunu söyledi. Furkan, "İstediğim bir kulübe geldim. Benim için çok iyi oldu. Buradan çıkış yakalayacağımı düşünüyorum. Burada daha çok çalışarak kulübe daha iyi şeyler kazandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her zaman çıkacağım her maç ilk maçım gibi olacak. O heyecanla çıkacağım ve o heyecanla idmanlarımı yapıyorum. Formayı alırsam çok iyi performans vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.

AHMET ASLAN DA TAMAM

Transfer döneminde gençlere yönelen Bodrum FK, Bucaspor 1928'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Aslan'ı resmen kadrosuna kattı. Sezonun ilk yarısında 2'nci Lig'de Bucaspor'da 17'si ilk 11'de 18 maçta forma giyerek 1 gol atan genç futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

