Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Münazara Turnuvası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Münazara Turnuvası'nda birinci oldu

Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Münazara Turnuvası\'nda birinci oldu

Boğaziçi Üniversitesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 7'nci Uluslararası Üniversiteler Münazara Turnuvası'nda birinci oldu. Turnuvada 50 ülkeden 100 takım yarışırken, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 'Ana Dili Arapça Olmayan Ülkeler' kategorisinde birincilik elde etti. Yarı finalde üç Türk takımı yer alırken, finale kalan Boğaziçi Üniversitesi takımı galip geldi. Filistin'in Necah Ulusal Üniversitesi de açık kategoride birinci oldu.

30.05.2024 14:17
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Boğaziçi Üniversitesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 7'nci Uluslararası Üniversiteler Münazara Turnuvası'nda birinci oldu.

Üniversitenin Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre, Boğaziçi Üniversitesini temsil eden öğrenciler, 50 ülkeden 100 takımın yarıştığı turnuvada birinciliği kazandı.

Turnuvaya katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Mustafa Eren Köse, Emir Maruf Şatır, Bahadır Tuncay ve Muhammed Taha Yıldırım, "Ana Dili Arapça Olmayan Ülkeler" kategorisinde birincilik elde etti.

Yarı finalde üç Türk takımı yer aldı

Turnuvanın yarı final aşamasında rekabet eden dört takımdan üçü Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi oldu.

Finale kalan Boğaziçi Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi takımlarının mücadelesinde Boğaziçi Üniversitesi takımı galip geldi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda da turnuvada ikinci olan öğrencilere tebrik mesajı paylaşıldı.

Filistin'in Necah Ulusal Üniversitesi takımı da açık kategoride Lübnan Bilim ve Edebiyat Üniversitesi takımını yenerek birinci oldu.

Kaynak: AA

Filistin, Katar, Doha, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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