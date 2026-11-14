Bolat ile Fu, JETCO deklarasyonunu imzaladı; ticaret 1,1 milyar doları buldu

Ceren KÜP – Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, – TÜRKİYE- Singapur Ticaret Bakanları Görüşmesi ve JETCO İmza Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 1,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl sonuna kadar toplam ticaret hacminin 1,3-1,4 milyar dolara yükselmesi tahmin edilmektedir. Singapurlu şirketlerin ülkemizdeki doğrudan yatırım stoku da 2,7 milyar dolar düzeyindedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Singapur Ticaret Bakanları Görüşmesi ve JETCO İmza Töreni'ne katıldı. Odakule'de düzenlenen törende konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu JETCO protokolünü imzaladı.

'JETCO İLE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ'

Ömer Bolat, "Öncelikle COP31 Dünya Çevre Zirvesi vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı ve Ticaret Bakanı Sayın Grace Fu'yu ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz ikili ve heyetler arası verimli görüşmelerde ticari ve ekonomik ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduk. Sayın Bakan ile birlikte Türkiye ile Singapur arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (JETCO) kurulmasına ilişkin kurucu deklarasyonu imzaladık. Bugün attığımız bu adım, Singapur'a ve Güneydoğu Asya bölgesine verdiğimiz önemin önemli bir göstergesidir. Bugün aynı zamanda Türkiye ile Singapur arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın 14 Kasım 2015'te imzalanmasının yıl dönümü. Bu açıdan güzel bir tevafuk oldu. Anlaşmanın yıl dönümünde iki ülke ekonomik ilişkilerini daha ileriye taşımak amacıyla JETCO'yu kurma deklarasyonuna imza attı. JETCO ile ikili ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Bu mekanizma, bakanlar ve kurmaylarının daha sık bir araya gelmesine, ilişkileri gözden geçirmesine ve yeni projelerle işbirliğini genişletmesine imkan sağlayacak önemli bir enstrümandır" dedi.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 2025 YILINDA 1,1 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR'

Bolat, "Ticaretin yanı sıra yatırımlar, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm, enerji, lojistik ve finans gibi alanlarda bakanlar düzeyinde düzenli bir istişare mekanizması kuruyoruz. Bu mekanizma sayesinde ekonomi gündemimizi daha düzenli ele alacağız. Üzerinde mutabık kaldığımız hususları daha yakından izleyebilecek ve yeni işbirliği alanlarını somut projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 1,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl sonuna kadar toplam ticaret hacminin 1,3-1,4 milyar dolara yükselmesi tahmin edilmektedir. Singapurlu şirketlerin ülkemizdeki doğrudan yatırım stoku da 2,7 milyar dolar düzeyindedir. Özellikle 2020'den bu yana Singapur'un Türkiye'deki yatırımları yüzde 90 oranında artış göstermiştir. İki ülkenin ekonomik büyüklükleri ve sahip oldukları ticaret hacmi ve potansiyel dikkate alındığında mevcut ticaret hacminin ilişkilerimizin gerçek potansiyelini yansıtmadığını söyleyebiliriz. Ticaret ve yatırım ilişkilerinin çok daha ileri seviyelere yükseleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE ORTAK PROJELER İÇİN ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL VAR'

Bolat, "Singapur, Güneydoğu Asya'da çok önemli bir finans, ticaret ve lojistik merkezidir. Türkiye ise Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına ulaşım sağlayan güçlü bir üretim, ihracat ve lojistik üssüdür. Bu tamamlayıcı özelliklerimizin önemli fırsatlar barındırdığına inanıyoruz. Sadece iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek yanında, üçüncü ülkelerde hayata geçirilecek ortak projelerde de işbirliği için önemli bir potansiyel vardır. Türkiye'nin Temmuz 2026'da ASEAN'ın 12'nci Diyalog Ortağı olması kararının ASEAN üyeleri tarafından alınması, Türkiye ile Güneydoğu Asya bölgesindeki ülkeler arasında yeni bir dönem başlatmıştı. Bu süreçte sergiledikleri yapıcı yaklaşım için Singapur hükümetine ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'JETCO'NUN İLK TOPLANTISINI ÖNÜMÜZDEKİ YIL GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Bolat, "JETCO'nun ilk toplantısını önümüzdeki yıl yalnızca resmi heyetlerin değil, iki ülke iş insanlarının da güçlü katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede JETCO toplantılarının yanında iş forumları ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenmesini de kararlaştırdık. Böylece iş dünyalarımız arasında yeni ortaklıkların kurulmasına katkı verebileceğiz. Yeşil dönüşüm, işbirliğimizi geliştirmek istediğimiz bir diğer öncelikli alandır. Singapur'un bu alandaki başarılı tecrübesinden yararlanmayı ve karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı arzuluyoruz. COP31 vesilesiyle Antalya'da bulunmamızın ve Sayın Fu'nun önce Mersin'e, ardından Antalya'daki COP zirvesine katılacak olmasının diyaloglarımıza ayrı bir değer kattığına inanıyoruz. Bugün imzalarla kurduğumuz JETCO mekanizmasının Türkiye ile Singapur arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yeni bir hız kazandıracağına ve iki ülke işbirliğini daha somut projelerle ileri taşıyacağına yürekten inanıyorum" dedi.

'STA'NIN ARDINDAN TÜRKİYE'YE SİNGAPUR FİRMALARINDAN YAKIN İLGİ VAR'

Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu ise JETCO Protokolünü imzalamaktan son derece memnun olduğunu ifade ederek, "11 yıl önce imzalanan STA anlaşmasının yıl dönümü olmasının önemli bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. STA'nın imzalanmasından sonra Türkiye, Singapur firmalarından çok yakın ilgi gördü. Singapur firmaları özellikle lojistik, liman işletmeciliği, gıda işleme, enerji, özellikle yenilenebilir enerji, finans hizmetleri alanlarında çok güçlü kabiliyetlere sahiplerdir ve bu alanlarda çalışmaya da çok istekliler. Özellikle yenilenebilir enerji alanında hem Türkiye'de hem Singapur ve Güneydoğu Asya'da çok büyük potansiyel ve önemli ihtiyaçlar var. Türk firmalarının bu alandaki kabiliyetleri dikkate alındığında Singapur'da yenilenebilir enerji alanında işbirliği ve yatırım fırsatları var. STA'nın imzalanmasından bu yana ticaretimiz yaklaşık yüzde 50 oranında artarak 4,6 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.