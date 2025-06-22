Bölge Ülkelerinden ABD'nin Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bölge Ülkelerinden ABD'nin Saldırısına Sert Tepki

22.06.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılar, bölge ülkelerinden kınama ve itidal çağrıları aldı.

ABD'nin İran'daki önemli nükleer tesislere düzenlediği hava saldırıları sonrası başta Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır olmak üzere bölge ülkeleri sert tepki ve kınamalarda bulunarak itidal çağrısı yaptı.

ABD'nin İran'daki kritik nükleer tesislere düzenlediği hava saldırıları sonrası birçok bölge ülkesi, artan gerilimi endişeyle karşılarken çatışmaların daha da yayılmasını önlemek için acil çağrılarda bulundu.

Söz konusu ülkeler; bu gelişmelerin, hem Orta Doğu'da hem de küresel ölçekte güvenlik ve istikrarı tehdit eden yeni bir kriz dalgasını tetiklediği yönünde açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, ABD'nin saldırılarını açıkça kınadı ve bölgesel istikrar için siyasi çözüm çağrısı yaptı.

Riyad yönetimi, tüm tarafları gerginliği tırmandırmaktan kaçınmaya ve diyalog yolunu tercih etmeye davet etti. Ayrıca, bölgede itidalin korunmasının güvenlik ve barış için elzem olduğunu vurguladı.

Katar

Katar, gerilimin hem bölgesel hem de küresel düzeyde "felaket" sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunarak, askeri saldırıların derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, tüm taraflara itidale dönme ve diplomasiye öncelik verme çağrısı yaparak, mevcut durumun barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekti.

Umman

Umman, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısını Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ciddi bir ihlali olarak nitelendirdi.

Maskat yönetimi, bu tür eylemlerin yasa dışı olduğunu ve bölgesel barışa zarar verdiğini belirtti. Umman, gerilimin azaltılması ve kapsamlı diplomatik girişimlerin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Irak

Irak hükümeti, saldırıları Orta Doğu barışını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bir adım olarak gördüğünü bildirdi.

Bağdat yönetimi, uluslararası hukuka ve devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaparken, askeri çözümler yerine diplomasi ve diyalog yolunun tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır

Mısır, bölgede artan gerilimin yol açabileceği yıkıcı sonuçlara dikkati çekerek, askeri müdahalelerin değil, siyasi çözümlerin gerekliliğine işaret etti.

Kahire yönetimi, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na bağlılıklarını yinelerken, taraflara itidal ve çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Kuveyt

Kuveyt, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların bölge ve dünya güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kuveyt, uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, tüm taraflara barışçıl ve siyasi çözümler için çaba göstermeleri çağrısı yaptı.

BAE

BAE, saldırıların yarattığı tehlikeli gidişattan dolayı derin endişelerini ifade etti.

Abu Dabi yönetimi, krizlerin çözümünde askeri yöntemlerin değil, diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini belirterek, uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, bölgenin tarihsel deneyimlerinden çıkarılacak derslere işaret ederek, barışa dayalı yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, artan tansiyonun bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Avn, çatışmaların devam etmesi halinde bölgede daha fazla ölüm ve yıkımın kaçınılmaz olacağına işaret ederek, taraflara itidal çağrısında bulundu ve yapıcı müzakerelerin başlatılmasının önemini vurguladı.

Ürdün

Ürdün, bölgedeki tehlikeli tırmanışın felaket sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, savaşın derhal sona erdirilmesi ve İran nükleer dosyasına ilişkin siyasi müzakerelerin hızla başlaması gerektiğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka saygının önemine dikkati çekti ve tüm bölgesel krizlerin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Cezayir

Cezayir yönetimi İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "tehlikeli bir tırmanış" şeklinde değerlendirerek, nükleer meselenin ancak siyasi ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.

Cezayir, bölgede kalıcı barış ve istikrar için çatışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

KİK

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), saldırıların ardından Körfez ülkelerinde ölçülen radyasyon seviyelerinin teknik olarak halen güvenli sınırlar içinde olduğu bildirildi.

KİK, halk sağlığının korunması için gerekli önlemlerin sürdüğünü belirtirken, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve gerilimin daha fazla tırmanmaması için siyasi çözümlerin şart olduğunu vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına uygun karşılığı vereceklerini bildirdi.

Husiler, İran halkına tam destek verdiklerini ve İran'ın onurunu ve egemenliğini korumak için gerekli adımları atacaklarını duyurdu.

Hamas

Hamas, ABD'nin saldırılarını İran'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal şeklinde niteleyerek kınadı. Hamas, saldırının uluslararası hukuk ve barış ilkelerine aykırı olduğunu belirterek İran'la dayanışma mesajı verdi ve bölgesel barışın tehlikede olduğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Mısır, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölge Ülkelerinden ABD'nin Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:49
Bu ürünleri sakın almayın Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
11:20
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
11:18
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:54
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
10:50
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 18:58:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bölge Ülkelerinden ABD'nin Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.