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- Bolivya'daki darbe girişimi başarısız oldu

LA PAZ - Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'nin halkı meydanlara davet etmesi ve ordu yönetimine yeni isimler atamasının ardından zırhlı araçlar ve askeri birlikler geri çekilmeye başladı.

Devlet Başkanı Luis Arce'nin çağrısının ardından binlerce kişi, ellerinde Bolivya bayraklarıyla Hükümet Sarayı önündeki Plaza Murillo Meydanı'nda toplandı.

Arce, zırhlı araçlar ile askeri birliklerin meydandan çekilmesiyle başarısız olduğu görülen darbe girişiminin ardından Hükümet Sarayı önünde toplanan kalabalığa seslendi. Arce, "Bolivya halkına çok teşekkürler. Yaşasın demokrasi" diye konuştu.

Kalabalığa seslenen Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca ise "Bolivya halkı, bir daha asla darbelere izin vermeyecek" dedi.

Darbeci generalle yüz yüze tartıştı

Darbe girişiminin en dramatik anı, Bolivya Devlet Başkanı Arce'nin darbe teşebbüsüne liderlik eden General Juan José Ziga ile yüz yüze tartışması oldu.

Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce, sarayın koridorunda General Juan José Ziga ile tartışırken görüldü. Arce'nin generale, "Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim" dediği duyuldu.

Latin Amerikalı liderlerden darbe teşebbüsüne kınama

Latin Amerikalı liderler, Bolivya'daki darbe teşebbüsünün devam ettiği sırada demokrasiye destek veren ve darbe teşebbüsünü kınayan açıklamalar yayınladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivyalıları "Demokrasiyi, anayasalarını ve devlet başkanlarını müdafaa etmeye" çağırdı. Maduro, "Faşizme hayır! Darbeciliğe hayır!... 21. asırda darbe yapmaya nasıl cüret ederler?" dedi.

Luis Alberto Lacalle Pou, Bolivya'da demokrasi ve anayasal düzeni tehdit eden olayları kınadı. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ise askeri birliklerin "anormal hareketliliğini" eleştirdi.

Brezilya hükümeti, Bolivya'daki krizi görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi. Brezilya Luiz Incio Lula da Silva, gazetecilere yaptığı açıklamada "Latin Amerika'da demokrasinin hakim olmasını arzu ediyorum. Darbeler asla başarılı olmamıştır" dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin Bolivya'daki büyükelçiliğine darbe girişimcilerinin zulmüne uğrayan herkese sığınma olanağı sunma talimatı verdi. Petro, "Kolombiya ile diktatörlük arasında diplomatik ilişki bulunmayacak" dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Poric, Bolivya ordusunun bir kısmı tarafından güç kullanımına başvurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Darbe girişimini kınayan Poric, Bolivya Devlet Başkanı Arce ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.