Bolivya, UAD'ye Soykırım Davasına Müdahil Oldu - Son Dakika
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Bolivya, UAD'ye Soykırım Davasına Müdahil Oldu

Bolivya, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma bildiriminde bulundu.

09.10.2024 14:50
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Bolivya'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildirimi yaptığını duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya, Bolivya da katılma bildiriminde bulundu.

Bolivya, müdahillik bildiriminin gerekçesinin "Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak, bu davayla ilgili hükümlerin yorumuna ilişkin görüşlerini sunmak istemesi" olduğunu kaydetti.

Gazze'de soykırım gerçekleştiğini vurgulayan Bolivya'nın bildiriminde, "İsrail'in sürekli eylemlerinin ve sinsi suçlarının, ölü ve yaralı sayısında artışa, evlerin büyük ölçüde yıkılmasına, toplu mezarlara, nüfusun büyük çoğunluğunun zorla yerinden edilmesine ve sivil altyapıya büyük zarar verilmesine yol açtığı, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin maruz kaldığı uzun süreli ve yaygın gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrumiyetle birleşen insani kabusu artırdığı açıktır." ifadesine yer verildi.

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Bolivya'nın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Bolivya, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili ve Maldivler'in ardından Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 10. ülke oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolivya, UAD'ye Soykırım Davasına Müdahil Oldu - Son Dakika

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