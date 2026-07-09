Bolu Belediyesi Soruşturmasında 4. Duruşma

BOLU Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu, 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, 4'üncü gününde devam ediyor. Duruşmada Bolu Belediyesi'nde BOLSEV'e bağış için reklam teklifleri verilen ve mühürlenen bazı zincir marketlerin yetkilileri ifade verdi. Yerel ve zincir marketlerin yetkilileri, Bolu Belediyesi'nden şikayetçi olmadı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı. Avukatlarının itirazı sonrası Leyla Beykoz'un tutukluluk hali ev hapsine ve Aydan Ö.'nün ise tahliyesine karar verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik 'İrtikap', 'İrtikaba teşebbüs', 'Rüşvet alma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'İrtikaba yardım', 'Rüşvete aracılık', 'Yalan tanıklık' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

6'SI TUTUKLU 19 SANIKLI DAVADA 4'ÜNCÜ GÜN

Davanın ilk duruşması pazartesi günü başladı. Duruşmanın görüldüğü spor salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen duruşmanın ilk 3 gününde sanıklar üzerlerine atılı suçlamalar hakkında savunmalarını yaptı. Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık, davanın 4'üncü gününde duruşma salonunda hazır bulundu.

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde marketlerden BOLSEV Vakfı'na para istendiği iddiasıyla mağdur olarak ifade veren A-101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, 3'üncü derece imza yetkisinin bulunduğunu açıklayarak, "Bu sürecin tamamında vardım. Belediye başkan yardımcısı Süleyman Can beni arayarak görüşmeye çağırdı ve BOLSEV Vakfı'na reklam için görüştük. Tanju Özcan başkanlığında yapılan toplantıya katıldım. Özcan, BOLSEV için reklam anlaşmasından bahsetti ve teklif zarfları dağıtıldı. Bolu'da 45 şubemiz var ve aylık hesaplandığında 1 milyon gibi bir maliyet çıkıyordu. Buna itiraz ettik. Bölgesel reklam yapılmayacağı şirket üst yönetimi bize bildirdi. Reklam vermedik ve anlaşma yapmadık. Sonrasında marketlere denetimler başladı. Bize rutin bir denetim olduğu ve NACE kodlarının yenilenmesi gerektiği söylendi. Encümenden mağaza mühürleme kararları çıkınca mahkemeye gittik ve yürütmeyi durdurma kararı verildi. Şikayetçi değilim" dedi.

ŞUBE BAŞI 5 BİN TL'YE REKLAM ANLAŞMASI YAPTIK

Kentte 32 marketi bulunan yerel Nuhmar marketlerinin sahibi İbrahim Erdini, belediyede market yetkilileri ile yapılan toplantıya katılmadığını söyleyerek, "Sonradan belediyeden aradılar. BOLSEV ve reklamlarla ilgili sunum yaptılar. Reklam anlaşması teklif ettiler ve biz de kabul ettik. Şube başı 15 bin TL reklam ücreti teklif ettiler, bize fazla geldi ve pazarlık aşamasında 5 bin TL ile anlaştık. Bizde NACE1 kodu vardı. Denetlenmeleri duydum ve zabıta ile iletişime geçerek NACE2 kodu alarak ruhsatlarımızı yeniledik. Bize herhangi bir baskı yapılmadı. Belediye ile sözleşmemiz devam ediyor. Marketlerimizden de herhangi bir kapanmadı" dedi.

BILLBOARD REKLAMLARI İLE VAKFA DESTEK SAĞLANACAĞI İFADE EDİLEREK ZARFLAR DAĞITILDI

CarrefourSA Market Şube Müdürü Ahmet Gülsever, Bolu Belediye Başkanlığı'nda market yetkilileri ile yapılan toplantıya katıldığını belirterek şunları söyledi:

"BOLSEV Vakfı'nın kurulduğu ve gelir sağlanması gerektiği tarafımıza bildirildi. Bilboard reklamları ile vakfa destek sağlanacağı ifade edilerek zarflar dağıtıldı. Bazı market yetkilileri, 'yüksek' dedi. Toplantıda herhangi bir gerginlik de olmadı baskı da olmadı. Bu konuyla ilgili şikayetçi değilim."

TOPLANTIDAN 1 HAFTA SONRA DENETİMLER BAŞLADI

Şok marketler eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan, Bolu Belediyesi'nde yapılan toplantıya katıldığını söyleyerek, "Toplantı 2024 yılının Mayıs ayında yapıldı. Bize vakıf kurulacağını, billboard reklamları vermemiz gerektiği söylendi. Teklif evrakları verildi. Biz yetkimizin olmadığını ve anlaşmayı yapamayacağımı, bunu marketin yetkililerine bildirmem gerektiğini söyledim. Sonrasında marketin üst yönetimi ile temasa geçildi ve bundan sonrasında yapılan görüşmelerden haberim yoktu. Toplantıdan 1 hafta sonra denetimler başladı. Denetimden sonra üst amirlerim tarafından arandım ve belediye yetkilileri ile görüşme yaptım. Denetimler 2-3 aylık sürede sıklaştı, sevkiyatlarımız zorlaştı. Tüm şubelere denetim yapıldı. Sevkiyatlar konusunda ceza kesildiğini hatırlıyorum. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

RUHSAT İÇİN BOLSEV'E BAĞIŞ İSTENDİĞİ İDDİASI

Duruşmada kafe ruhsatı için BOLSEV'e bağış yapıldığı iddiasıyla ilgili müşteki olarak ifade veren Muhsin Karadayı, yönetmelik gereği kafeye ruhsat çıkmayacağını ve üzerine alamayacağını öğrendiğini belirterek, "Belediyeden kaçak yıkım ruhsatlı yerin yıkılacağı söylendi. Belediye ile arası iyi diye Mustafa Altındal'a gittik ve durumumuzu anlattık. Kaçak yapı ile ilgili gerekli izinlerin daha önce alındığını onların da bu izinleri aldıysa benim de alabileceğimi söyledi. Tanju Özcan'ın yanına gittik ve durumu anlattık. Kendisi de 'Yapılacak bir şey varsa yapsınlar' dedi. Mustafa Altındal, bunun için ne kadar bağış yapabileceğimizi sordu. O da BOLSEV aracılığıyla bunun yapılabileceğini söyledi. Altındal, başkanı olduğu kooperatif binasına 100 bin TL getirmemi istedi ve parayı bıraktık. 2 ay sonra Altındal tarafından tekrar belediyeye yönlendirildik. Belediyeye gittiğimde ruhsat verilemeyeceği ifade edildi. Bir pazar günü arandık ve 200 bin TL paranın nakit olarak kooperatif binasına getirmem istedi. Olaydan 2 hafta sonra da bu soruşturmalar başladı" dedi.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA- Zübeyde ÖZMEN/BOLU,