Bolu'da 29 Ekim töreninde madalyalı komandolar sis bombalarıyla geçiş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da 29 Ekim töreninde madalyalı komandolar sis bombalarıyla geçiş yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu\'da 29 Ekim töreninde madalyalı komandolar sis bombalarıyla geçiş yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde, Üstün Hizmet ve Feragat Madalyası sahibi komandolar sis bombaları eşliğinde geçiş yaptı. Kar kamuflajlı komandolar, İzzet Baysal Caddesi'nde marşlarla yürüyerek Komando Andı'nı okudu ve alkışlandı.

BOLU'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde komandoların geçişi ilgiyle izlendi. Vatandaşların alkışları eşliğinde tören geçişi yapan komandolar, marşlarla caddeyi inletti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu 2'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk ile Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, törene katılan öğrencilerin, vatandaşların ve askerlerin bayramlarını kutladı. Törende öğrencilerin halk oyunları ile mehteran takımının gösterisi ilgiyle izlendi. Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik harekatlarındaki başarılarından dolayı Üstün Hizmet ve Feragat Madalyası sahibi Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli komandoların sis bombaları eşliğinde yaptıkları tören geçişi beğeni topladı. Özel teçhizatlı ve kar kamuflajlı komandolar, vatandaşların alkışları eşliğinde İzzet Baysal Caddesi'nde 'Her Türk asker doğar' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' diyerek caddeyi inletti. Marşlar söylenerek yapılan yürüyüşün sonunda komandolar, hep birlikte Komando Andı'nı okudu.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet Bayramıİzzet BaysalKomando29 EkimGüncelBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
Neler oluyor ABD’de ekranlar kararacak, Avrupa’dan peş peşe uyarılar Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu İşte kazançları 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı Bakanlıktan açıklama var Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:25
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
13:17
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:07:54. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da 29 Ekim töreninde madalyalı komandolar sis bombalarıyla geçiş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android