Bolu'da Üzücü Aile Dramı
Bolu'da Üzücü Aile Dramı

Bolu\'da Üzücü Aile Dramı
27.02.2026 14:23
Efe Kerem Konuk'un ölümü sonrası annesi ve dedesi de kalp krizi geçirdi, acılı aile ardı ardına kayıplar yaşadı.

Bolu'da 14 Şubat'ta kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar eden 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, ailesi tarafından evde ölü olarak bulundu. Efe Kerem, Kılıçarslan Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Efe Kerem'in annesi Mine Konuk da 3 gün önce oğlunun Kılıçarslan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. 

OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA VEFAT ETTİ

Oğlunun mezarı başında fenalaşan Konuk, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mine Konuk, kalp pili takılması için buradan Ankara'ya sevk edildi. Kalp pili takılan Mine Konuk, ameliyattan 1 gün sonra sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdi. Konuk, dün öğle vakti son yolculuğuna uğurlandı.

DEDESİ HASTANEDE

Torunu Efe Kerem'in ölümüyle üzüntü yaşayan dede Hüseyin Başeken, kızı Mine'nin de ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçirdiği belirlenen Başeken, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Dün, kalbi tekrar duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen Başeken'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

