Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altında
Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altında

20.08.2025 20:59
Bolu Valisi Aydın, yangının kısmen kontrol altına alındığını ve ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

VALİ AYDIN: ORMAN YANGINI KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu'nun Mengen ilçesinde orman yangınının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Aydın, orman yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kısmen kontrol altına alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Valiliğimizin koordinasyonunda 5'i Orman Genel Müdürlüğümüze, 2'si Jandarma Genel Komutanlığımıza ait olmak üzere toplam 7 helikopter, 57 araç ve 200'e yakın personelle müdahale devam etmektedir. Şu an itibarıyla yangının enerjisinin azaldığını ifade edebiliriz. Yangın, çok şükür kısmi olarak kontrol altına alınmıştır. Ancak ekiplerimizin bu saat itibariyle sabaha kadar çalışmaları devam edecektir. Hem soğutma çalışmaları hem de karadan tarama faaliyetleri sürdürülecektir. Bu yangın dolayısıyla herhangi bir yerleşim yerine sirayet söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla bir yerleşim yerini tahliye etmek gibi bir durum yaşanmamıştır. Çok şükür, ne ekip arkadaşlarımızdan ne de gönüllü olarak bölgede bulunan vatandaşlarımızdan herhangi bir yaralanma söz konusu değildir."

'YANGIN 20 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU'

Vali Aydın, yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

"Sabah saatlerinde de ekiplerimizin helikopter destekli çalışmaları devam edecektir. Yangının yaklaşık 20 hektarlık bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çok şükür ki, şu an itibariyle yangını kısmi olarak kontrol altına aldık. Ekiplerimiz sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam edeceklerdir. Yangının enerjisinin düştüğünü ifade edebiliriz. Arkamızda gördüğümüz beyaz duman aslında oraya sıvı müdahalenin yapıldığını göstermektedir. Dumanın renginden bunu anlamak mümkündür. Arkadaşlarımız, orman içerisinde gördüğünüz alanda şu anda çalışmalarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla hiçbir noktada yangının enerjisinin devam ettiğini ifade edemeyiz. Zaten çok şükür ki yangını kontrol altına aldık."

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/MENGEN(Bolu),

Kaynak: DHA

