Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı\'na katıldı

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Ehl-i Beyt Cami Derneği'nin düzenlediği "İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı"na katıldı.

Yeşilova Ehl-i Beyt Cami Derneği, "İmam Hüseyin ve Kerbela Şehitlerini Anma Programı" düzenledi. Programda Kur'an okundu ve 680 yılında yaşanan dramı anlatan canlandırmalar yapıldı. Programda, İzmirli şair Tuğrul Keskin de bir konuşma yaparak şiir okudu.

Programa katılan Başkan Eşki, iktidar hırsının peygamberin torunlarını bile katlettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hazreti Hüseyin'i, daha Hazreti Peygamber'e, Hazreti Ali'ye dökülen yaşlar kurumadan katledebiliyorlar. İktidar hırsı peygamberimizin torununu katlettirebiliyor. Bu acı her zaman taze kalmalıdır. Çünkü biz her mağdur edilen mazlumu, Hazreti Hüseyin ile özdeşleştiriyoruz. Her haksızlıkla karşı karşıya kaldığımızda aklımıza Kerbela geliyor. Kerbela, mazlumun yanında duran herkesin, mazlum için mücadele eden herkesin büyük bir hareket noktasıdır, büyük bir ilham kaynağıdır. Hazreti Hüseyin'i ve Kerbela'da şehit edilen tüm mazlumları saygıyla anıyorum."