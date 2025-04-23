Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı - Son Dakika
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Yaşam

Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de tören düzenlendi. Devlet erkanının katıldığı törende, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı. Heyette TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda bakan var.

23.04.2025 09:27
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen töreninin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Tekin, milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeli otobüsle Anıtkabir'e geçti.

Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

"CUMHURİYET DEĞERLERİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Aziz Atatürk; 23 Nisan 1920'de, aziz milletimizin tüm zorluklara büyük bir diriliş ruhu ve bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclis, bugün 105. yılında aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Hedefimiz, milletimizin refahını artırmak, demokrasimizi derinleştirmek ve hukuk devletini güçlendirmektir. Misakımilli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her zaman hatırlayarak, Cumhuriyetimizin ikinci asrını her alanda sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı yapma iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan milletin temsilcileri olarak, bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Günümüzde, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmek her zamankinden daha önemli bir sorumluluktur. 23 Nisan, sadece ülkemizin çocukları için değil, savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü taşıyan tüm dünya çocukları için bir bayram, aynı zamanda onları hatırlama günüdür. 23 Nisan'ın geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Geçmişin mirasına layık bir gelecek inşa etmek için, milli birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak, demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Zatıaliniz başta olmak üzere, Birinci Meclisten bu yana Milli Egemenliğe sahip çıkan tüm milletvekillerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, BİRİNCİ MECLİS'TE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis'te düzenlenen anma töreninde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Her sene 23 Nisan'ı büyük bir coşku ile kutlarken aslında o günlerden alacağımız dersleri önümüze koymak zorundayız. O günün şartları içerisinde kazması küreği bile olmayan bir millet yeniden ayağa kalkmış, asla hürriyetinden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmişti.

O zor şartlar aslında esaretin şartlarından daha ağırdı, ona rağmen bu millet 'ya Allah' diyerek ayağa kalkmış ve özgürlüğüne kavuşmuştur.

Milletten başka bir egemenin olmadığını bilerek harekete başladılar, yollarını açtılar. Cumhuriyet sonradan şekillendi. Birinci Meclis aslında adı konulmasa bile Cumhuriyetin bir şekilde ilan edildiği meclisti. Birinci Meclis'te bir araya gelen insanların önemli kararlarından biri de milli kimliğe, değerler, kültürüme sahip çıkma arzusuydu. Bu insanlar en zor şartlarda en zor olanı başardılar ve bizim önümüzü açtılar.

BAKAN BOLAT'TAN 23 NİSAN KUTLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105'inci yıl dönümünü ve kıymetli yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Meclisimizin kuruluşunda ve istiklâl mücadelemizde emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; vatan uğruna şehit düşen evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Geleceğimizin teminatı yavrularımızın sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir hayat sürmelerini, her günlerinin 23 Nisan sevinciyle geçmesini temenni ediyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DA 23 NİSAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

105 yıl önce milli mutabakatla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin iradesini siyasetin asli kaynağı haline getirmiştir.

23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı; Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihî bir dönüm noktasıdır.

Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadelenin karargahı olan Gazi Meclisimiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır.

Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu Milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 23 NİSAN KUTLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından "Aziz Milletimizin bağımsızlığının nişanesi Gazi Meclisi'mizin 105'inci kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yarınlarımızın sahibi, gözbebeğimiz evlatlarımız için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN 23 NİSAN KUTLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

"Gazi Meclis'imiz bundan 105 yıl önce, 23Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldı. Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı "Çocuklarımız yaşama sevincimizdir" diyerek tüm çocuklara armağan etti.23 Nisan, Milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. "

TÖRENLERİN İLK ADRESİ ANITKABİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Tekin'in başkanlığındaki bakanlık bürokratları, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü.

Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tekin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, eğitim ailemizle huzurunuzdayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, çocuklarımızı demokrasi ve milli irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak, çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak üzere aklıselim, kalbiselim, fikriselim, çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine taşıyacak bir bilinçle ve sevgiyle yetiştirmeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir\'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk\'ün mozolesine çelenk bıraktı
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Son Dakika Yaşam Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Kağan Türksoy:
    Kemalistler Erdoğana kaç sene neler çektirdi. Ben de olsam gitmeyebilirdim. 12 60 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Bir millet düsününki Osmanlı'nın yıkılış tarihini ;siyonistlerin kurduğu yeni sapkın duzeni kutluyor!!! 22 48 Yanıtla
  • mehmet.baran5:
    sizleri yaratan, rızık veren Allah azze ve celle olmasına rağmen neden bir putun önünde kıyama duruyorsunuz ki 24 44 Yanıtla
  • 199715:
    Olmayanları söyleseydiniz ya haberde. Olanları fotoğrafta görüyoruz, gözlerimşz olmayanları aramasın dedim. Ya işte öyle... 47 8 Yanıtla
  • Serkan Yeşildağ:
    Cumhurbaşkanını göremedim. 45 6 Yanıtla
  • ertan güler:
    sonuna kadar izindeyiz Atam, Allah rahmet eylesin 28 8 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    İki 23 Nisan kaldı, başta o abbas (emekli düşmanı) olmak üzere hepsi yolcu İnşaAllah... 24 9 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    numan hepimiz gibi sende yakışmıyorsun oraya. 16 16 Yanıtla
  • Sk 06:
    Tabikii gideceksin HA ŞÖYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GERİSİ TEFERRUAT NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 23 6 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Mehmet Baran,sen bu ülkede niye yaşıyorsun?Bu ülke senin hayallerine uygun değil .Araplar seni çağırıyor .. 12 2 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    çelenk ve heykel en iyi yaptığımız iş 5 9 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Neyin tavizini vermiyordunuz?Resmen diktatörlüğe oynuyorsunuz...Taviz vermiyorlarmış???Bırakın bu ayakları kimi kandırıyorsunuz? 6 2 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    herhangi bir tarikat lideri öldüğünde anında orada biten arkadaş katılmadımı törene? 6 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    ATATÜRK vefatında yahudi suikasti varmı arastırıldımı 3 0 Yanıtla
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