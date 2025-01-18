Bornova Belediyesi'nden Çocuklara Eğlenceli Yarışma Tatili - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Çocuklara Eğlenceli Yarışma Tatili

Bornova Belediyesi\'nden Çocuklara Eğlenceli Yarışma Tatili

Bornova Belediyesi, 21-31 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceği çeşit çeşit etkinliklerle çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmesini hedefliyor. Dans, yüz boyama, sihirbaz gösterileri ve 'Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi' ile çocuklar keyifli bir süreç geçirecek.

18.01.2025 10:28  Güncelleme: 10:35
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, düzenleyeceği etkinliklerle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir yarıyıl tatili sunmayı hedefliyor. Dans, yüz boyama, sihirbaz gösterileri gibi aktivitelerin yanı sıra, "Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi" ile çocuklar sağlıklı tarifler öğrenirken keyifli vakit geçirecek. Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklerin çocukların hayal gücü ve gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, tüm çocukları etkinliklere katılmaya davet etti.

Bornova Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini keyifli ve verimli geçirmesi için 21-31 Ocak tarihleri arasında eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenliyor. Dans, yüz boyama, sihirbaz gösterileri gibi pek çok aktivitenin yer aldığı program, çocukların hem eğlenip hem de yaratıcı yönlerini geliştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca "Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi" ile çocuklar sağlıklı atıştırmalıklar hazırlarken, mutfak becerilerini keşfetme fırsatı bulacak.

Başkan Eşki: "Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklerin önemine değinerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayal gücünü ve yeteneklerini desteklemek en öncelikli görevlerimizden biri. Tatil döneminde düzenlediğimiz bu etkinliklerle hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunuyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk bizim en büyük motivasyonumuz" dedi.

Etkinlikler her gün bir başka noktada

Yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek etkinlikler Bornova'nın çeşitli kültür ve bilim merkezlerinde gerçekleşecek:

21 Ocak: Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi

22 Ocak: Doğal Şapel Kültür Merkezi

23 Ocak: Naldöken Kültür Merkezi

28 Ocak: Pınarbaşı Kültür Merkezi

30 Ocak: Altındağ Atatürk Kültür Merkezi

Minik Şefler iş başında

Hamburger ve çıtır kroket yapımının öğretileceği "Minik Şefler Tatilde Mutfak Atölyesi" de çocukları bekliyor. Atölyede limonatalar Bornova Belediyesi'nin ikramı olacak. Sabah ve öğlen gruplarına özel seanslar, çocukların yaş gruplarına uygun şekilde düzenlendi. Etkinliğe katılım için başvurular, kurs.bornova.bel.tr adresinden yapılabilecek. Tüm çocukların davetli olduğu bu etkinliklerle Bornova, tatil döneminde çocuk kahkahalarıyla şenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Çocuklara Eğlenceli Yarışma Tatili - Son Dakika

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