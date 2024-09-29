Bornova Belediyesi\'nden Down Sendromlular İçin Afet Bilinci Eğitimi

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, İzmir Down Sendromlular Derneği üyeleri ve ailelerine "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verdi. Dezavantajlı grupların da afetlere daha hazırlıklı hale gelmesini amaçlayan eğitimlerin süreceği belirtildi.

Bornova Belediyesi, İzmir Down Sendromlular Derneği üyeleri ve ailelerine "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verdi. Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimi Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü ve İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sinancan Öziçer verdi.

Yoğun bir ilgiyle gerçekleştirilen eğitimde afet sırasında alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranışlar ve afet sonrasında izlenecek yollar detaylı olarak anlatıldı. Deprem anında yıkıntıların arasında zarar görmemek için nasıl hayat üçgeni oluşturulacağı uygulamalı olarak gösterildi. İnsan yaşamında belki de bir kez yaşanabilecek büyük afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapıldı.

"Eğitimlerimizi Bornovalılara ulaştırmaya devam edeceğiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afetlere hazırlığın çok yönlü bir çalışma gerektirdiğini belirterek, "Öncelikle yaşadığımız evlerde basit önlemler almamız gerekiyor. Çok kısa sürelerde büyük zararlara yol açan afetlerin ilk anlarında yapılacaklar hayat kurtarabiliyor. Bu nedenle yapılacakların önceden planlanması ve hazırlıklı olunması çok önemli. İzmir Down Sendromlular Derneği üyeleriyle yaptığımız gibi dezavantajlı grupları dahil ederek eğitimlerimizi Bornovalılara ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.