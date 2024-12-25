Bornova Belediyesi, Tehlikeli Elektrik Kablolarına Müdahale Etti - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Tehlikeli Elektrik Kablolarına Müdahale Etti

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Bornova Belediyesi, Kazımdirik Mahallesi'nde yüzeyde açıkta kalan elektrik kablolarına müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı. Başkan Ömer Eşki, benzer kazaların önlenmesi için enerji hatlarının kamulaştırılması ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

25.12.2024 10:34  Güncelleme: 10:40
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Kazımdirik Mahallesi'nde, yüzeyde açıkta kalan ve basit bir kuka ile kapatılan GDZ Elektrik'e ait kablolara müdahale ederek güvenlik önlemi aldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Enerji hatları kamulaştırılmalı ve bu tür çalışmalarda daha sıkı denetimler yapılmalıdır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Alsancak'ta iki kişinin elektrik çarpması sonucu ölümüyle sonuçlanan facianın ardından GDZ Elektrik'in benzer bir ihmali Bornova'da da yaptığı ortaya çıktı. İZSU'nun Kazımdirik Mahallesi 194 Sokak'ta yürüttüğü kanalizasyon çalışmaları sırasında GDZ Elektrik'e ait kabloların yüzeyde açıkta kaldığı ve yalnızca basit bir kuka ile kapatıldığı görüldü.

Yağış nedeniyle su birikintisi içinde kalan kablolar, mahalle sakinlerini tedirgin ederken Bornova Belediyesi yüzeyde açıkta kalan ve yağış nedeniyle su birikintisi içinde tehlike oluşturan elektrik kablolarına hızla müdahale etti ve çevrede güvenlik önlemi aldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kabloların üzerini beton bariyer ve bantlarla kapatarak güvenli hale getirdi. Başkan Ömer Eşki, olay yerinde yaptığı açıklamada, enerji dağıtım özelleştirilmesinin büyük tehlikelere neden olduğunu belirterek kamulaştırma çağrısında bulunurken, mahalle sakinleri durumu hızla fark ederek tedbir alan belediyeye teşekkür etti, benzer kazaların önlenmesi için kalıcı çözüm istedi.

"Enerji dağıtım işi özelleştirilmemeli"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, olay yerinde incelemelerde bulunarak konunun ciddiyetine dikkat çekti. Başkan Eşki, "GDZ Elektrik'e ait kabloların, standartlara uygun olması gereken 80 santimlik derinlikte değil, yüzeyde olduğunu tespit ettik. Bu durum, yağmurla birleştiğinde ciddi bir can güvenliği riski oluşturuyor. Bu sorun, özelleştirilen kamu kurumlarının işlerini düzgün yapmamasından kaynaklanıyor. Enerji hatları kamulaştırılmalı ve bu tür çalışmalarda daha sıkı denetimler yapılmalıdır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesi'nden hayat kurtaracak önlem

Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tehlikeli kabloların üzerini kapatıp beton bariyer ve bantlarla çevreleyerek hızlı bir şekilde önlem aldı. Başkan Eşki, alınan önlemlerin daha da genişletileceğini vurguladı ve ilgili kurumları gereken standartlara uymaya çağırdı.

Mahalle sakinlerinden Başkan Eşki'ye teşekkür

Mahalle sakinleri, belediyenin hızlı müdahalesine teşekkür ederek benzer kazaların yaşanmaması için daha kalıcı çözümler talep etti. Avukat Ayşe Sarıçiçek ise GDZ Elektrik'i sert bir şekilde eleştirerek, "Belli ki ölüm tuzaklarına devam ediyorlar" dedi.

Bornova Belediyesi, Tehlikeli Elektrik Kablolarına Müdahale Etti
Kaynak: ANKA

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