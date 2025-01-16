Bornova\'da Kış Bilim Kampı: Bilimde Matematik Başlıyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kaşifler Bilim Evi iş birliğiyle düzenlediği "Kış Bilim Kampı: Bilimde Matematik" etkinliği, öğrencilere bilimle dolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Astronomi, Biyoloji, Fizik, Fosil Bilim, Kimya, Matematik gibi uygulamalı atölyelerin yapılacağı kampa başvurular, 15-27 Ocak günleri arasında online oalrak yapılacak.

Bornova Belediyesi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'de düzenleyeceği "Kış Bilim Kampı: Bilimde Matematik" ile yarı yıl tatiline girecek öğrencilere uygulamalı atölyeler sunacak. 28-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Doğanlar Mahallesi'ndeki Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek kamp, 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerini, Astronomi, Biyoloji, Fizik, Fosil Bilim, Kimya, Matematik ve Teknoloji gibi disiplinlerdeki uygulamalı atölyelerle buluşturacak. Başvurular, 15-27 Ocak günleri arasında 'btbm.bornova.bel.tr' adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

"Çocuklarımızın merak duygusunu ve yaratıcılığını desteklemek için harika bir fırsat"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kampın bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artıracağını vurgulayarak, "Bornova Belediyesi olarak gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kamp, çocuklarımızın merak duygusunu ve yaratıcılığını desteklemek için harika bir fırsat. Bilim, geleceğimizi şekillendiren en önemli araçlardan biri. Bornova'yı bilimle anılan bir kent yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.