Bornova'da Kısa Sürede 9 Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde 17 Nisan'da akrabalar arasında bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'taki olayla ilgili soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ifadelerinde aralarında husumet bulunan akrabalarıyla barışmak için bir araya geldiklerini ve kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi.

Olay

Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'ta 17 Nisan'da akrabalar arasında çıkan tartışma bıçak ve tabancalı kavgaya dönüşmüş, yaralanan İbrahim Halil H. (34) ile İ.A, R.H, ve K.H. çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. İbrahim Halil H, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.