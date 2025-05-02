Bornova'da Kısa Sürede 9 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova'da Kısa Sürede 9 Zanlı Tutuklandı

Bornova'daki silahlı bıçaklı kavgada 1 ölü, 3 yaralı; 9 zanlı tutuklandı.

02.05.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde 17 Nisan'da akrabalar arasında bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'taki olayla ilgili soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ifadelerinde aralarında husumet bulunan akrabalarıyla barışmak için bir araya geldiklerini ve kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi.

Olay

Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'ta 17 Nisan'da akrabalar arasında çıkan tartışma bıçak ve tabancalı kavgaya dönüşmüş, yaralanan İbrahim Halil H. (34) ile İ.A, R.H, ve K.H. çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. İbrahim Halil H, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yaralanma, Güvenlik, Cinayet, Bornova, 3-sayfa, Güncel, Kavga, izmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Kısa Sürede 9 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:04:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova'da Kısa Sürede 9 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.