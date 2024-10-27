Bornova'da Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bornova'da Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

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Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen temizlik faaliyetleri, Doğanlar Mahallesi'nde sürdürüldü. Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki yaşam alanlarını temiz ve güvenli hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

27.10.2024 10:07  Güncelleme: 10:18
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde geçekleştirilen temizlik ve düzenleme çalışmalarının bu seferki durağı, Doğanlar Mahallesi oldu. Faaliyetleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eşki, "Hedefimiz, Bornova'yı daha yaşanabilir ve temiz bir yer haline getirmek. Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte bu çalışmaları yalnızca kısa vadeli değil, sürdürülebilir bir hale getiriyoruz" dedi.

İzmir Büyükeşhir Belediyesi ve Bornova Belediyesi iş birliğinde düzenlenen temizlik faaliyetleri devam ediyor.  Naldöken Mahallesi'nde başlayan kapsamlı temizlik seferberliği, bu hafta Doğanlar Mahallesi'nde sürdü. Çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Eşki,"İlçemizdeki yaşam alanlarını temiz ve vatandaşlarımız için daha güvenli hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İşlemler kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yayalar ve araçlar için risk oluşturan ağaç dallarını budarken, yabani otların temizliği de yapılıyor. Otların kesilmesi ve alanların düzenlenmesinin ardından temizlik ekipleri devreye girerek detaylı bir temizlik gerçekleştiriyor.

Mahallelerin dönüşümü devam edecek

Doğanlar Mahalle Muhtarı Eyüp Kocatepe birlikte çalışan ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ömer Eşki, sürdürülen faaliyetlerin önemine vurgu yaparak, "Temizlik ve düzenleme faaliyetlerimiz, her mahallemizde periyodik olarak devam edecek. Doğanlar Mahallesi'nden sonra diğer mahallelerimize de aynı özveriyle hizmet götüreceğiz. Vatandaşlarımızın temiz ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak, Bornova Belediyesi olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri. Büyükşehir ve Bornova olmak üzere emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Periyodik çalışmalar planlandı

Özellikle araçlar ve yayalar için tehlike arz eden alt dalların budandığı işlemlerde her hafta farklı bir mahallede yoğun temizlik ve budama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlandı. Başkan Eşki, periyodik çalışmalarla ilçedeki yaşam kalitesinin artacağına dikkat çekerek, "Hedefimiz, Bornova'yı daha yaşanabilir ve temiz bir yer haline getirmek. Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte bu çalışmaları yalnızca kısa vadeli değil, sürdürülebilir bir hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bornova\'da Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Temizlik ve Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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